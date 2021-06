Újabb lépés a Hold körül keringő űrállomás létrehozása felé

Két űrhajós hajt végre űrsétát a Nemzetközi Űrállomáson pénteken, hogy folytassa az energiaellátó rendszer korszerűsítését. Ez már a harmadik napelemcserélő űrséta, amelynek során a jól működő, de már húszéves és az elhasználódás jeleit mutató napkollektorokra új, nagyobb hatékonyságú egységeket szerelnek. A hat, kihajtható napelemtábla 20-30 százalékkal több energiát lesz képes előállítani.

Ismét Shane Kimbrough, a NASA űrhajósa (jelöletlen szkafander) és Thomas Pesquet (űrruháján piros csík) az Európai Űrügynökség űrhajósa vesz részt a hat és fél órásra tervezett munkálatban, amelyet a NASA élőben közvetít.

Ezek a napelemek most vizsgáznak is, ugyanis ugyanilyeneket fognak használni a NASA Gateway nevű, a Hold körüli keringésre épülő űrállomásának áramellátására. Az új űrállomás létrehozásához több ország is csatlakozott, így nem tisztán, de főként amerikai projekt.

Az ISS-el ellentétben a Gateway nem lesz folyamatosan lakott, évente mindössze egyetlen emberes utat terveznek ide indítani.

Négy űrhajóst tud majd fogadni, és körülbelül húsznapos etapokat töltenek a fedélzeten.

A Gateway-re tartó út oda-vissza mintegy tíz napot vesz igénybe, melyet az Orion űrhajóval terveznek végrehajtani.

Amikor a Gateway-en nem tartózkodik személyzet, a Földről távirányítással végeznek majd tudományos kísérleteket.

A holdra szállást célzó Artemis-3 küldetés űrhajósai is a Gatewayről fognak majd indulni a Hold felszínére.

Az új űrállomás első két modulját (PPE és HALO) a tervek szerint a Földön építik össze, és valószínűleg egy kereskedelmi (Falcon Heavy) rakétával indítanák 2023 novemberében.

– összegzett korábban a spacejunkie.hu.

A nyitóképen: Shane Kimbrough és Thomas Pesquet űrhajósok elhelyezik az ISS Roll-Out Solar Array (iROSA) napelemeit a Nemzetközi Űrállomáson 2021. június 16-án.

Nyitókép: NASA