Ilyen gyönyörű volt a Magyarországról "láthatatlan" napfogyatkozás

A fogyatkozás sávja egyébként Kanada északi részén, Grönland északkeleti sarkán, a sarkvidéken és Szibéria keleti részén haladt át.

A részleges fogyatkozásokról számos videó készült szerte a világon - íme a külföldi és magyar felvételek, a végén pedig egy élő közvetítés.

Itthonról nem nagyon látszódott - a Magyar Csillagászati Egyesület az Óbudai Polaris Csillagvizsgálóból igyekezett közvetíteni.

A NASA fotósainak képei New Yorkból és Dalaware-ből (a cikk végén a NASA videója, ami még látványosabb).

Check out pics of the Partial Solar Eclipse by the @NASA HQ Photo team captured in #DC and #Delaware early this morning! ? https://t.co/IMgV37DhyJ pic.twitter.com/HW0gFcAu1N — NASA HQ PHOTO (@nasahqphoto) June 10, 2021

Észlelők felvételei:

Despite being attacked by bugs, the partial solar eclipse was BEAUTIFUL! This was the first solar eclipse that I’ve ever seen and it definitely lived up to my expectations. pic.twitter.com/WtyTvkhNfQ — ??BrandonB?? (@spacebrandonb) June 10, 2021