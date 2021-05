Hatékony a mutáns vírustörzsekkel szemben a Moderna új oltásvariánsa

Az amerikai gyógyszercég módosított oltása az első, amely az elmúlt hónapokban felbukkant, új variánsok közül kettőt, a dél-afrikait és a brazilt is képes volt semlegesíteni laboratóriumi kísérletekben – közölte a Moderna. A kisebb méretű vizsgálat eredményei azt sugallják, hogy a változatok elleni emlékeztető oltások megvalósítható és működő alternatívát jelentenek, még akár idén bevezethetők a variánsok jelentette fenyegetés elhárítására.

Több irányban kísérleteznek

A vezető oltásgyártó cégek mindannyian dolgoznak az említett két variánsra optimalizált emlékeztető oltásokon: a Pfizer és az AstraZeneca is kutatásokat végez a témában – írja a The Guardian. A Moderna elsőként tudott konkrét eredményekről is beszámolni, bár igaz, hogy a kezdeti adatelemzés nyújtotta információmennyiség meglehetősen szerény. A cég 20-20 emberen próbálta ki sztenderd oltásának második emlékeztetőként használt adagját, illetve a módosított változatot. Két héttel az emlékeztető oltás felvétele utána vakcina növelte a vérben lévő antitestek számát, amelyek képesek semlegesíteni a két érintett változatot.

A módosított változat produkálta ellenanyagszint magasabb volt.

A Moderna egy olyan kutatást is folytat, amelyben az eredeti oltás és a módosított változat keverékét adják be az abban résztvevő önkénteseknek.

Gyorsan módosítható az oltás

"Miközben a világjárvány legyőzésére törekszünk, továbbra is elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a vírus fejlődésével párhuzamosan proaktívak legyünk. Bátorítóak az új adatok, amelyek megerősítik meggyőződésünket, hogy emlékeztető oltásaink védelmet nyújtanak az újonnan észlelt változatokkal szemben" – mondta Stéphane Bancel, a Moderna vezérigazgatója.

"Az mRNS-platform lehetővé teszi a kulcsfontosságú vírusmutációkat tartalmazó vakcinajelöltek gyors megtervezését,

ami szükség esetén a jövőbeli variánsokhoz illeszkedő vakcinák gyorsabb kifejlesztését segíti elő. Vakcinánkon továbbra is annyi frissítést fogunk végezni, amennyi csak szükséges a világjárvány megfékezéséhez" – fogalmazott.

Könnyebb engedélyeztetés

A vakcinák eredményességét laboratóriumban elemzett minták igazolják, de a szabályozó hatóságok szerint nem kell a módosított változatoknak olyan szigorú, nagyszabású vizsgálatokon keresztülmenniük, mint amilyenekre az eredeti vakcinák esetében szükség volt az engedély megszerzéséhez.

A Moderna szerint

a vakcináknak kevés és enyhe mellékhatásuk volt.

Az injekció beadásának helyén jelentkező fájdalomtól eltekintve a leggyakrabban jelentett mellékhatás a fáradtság, a fejfájás, az izom- és az ízületi fájdalom volt.

