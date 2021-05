Hajmeresztő képtelenséget terjesztenek az oltásellenesek

A közösségi médiában egyre többet találkozni azzal az elmélettel, ami szerint egy oltott személy jelenléte megzavarhatja egy másik, nem oltott ember menstruációs ciklusát, sőt, akár vetélését is okozhat nála, ha várandós – idézi a Hvg.hu a The New York Times-t.

„Ez nem torzítás, hanem egyszerűen lehetetlenség”

– nyilatkozta a lapnak Jennifer Nuzzo, a Johns Hopkins Egyetem járványügyi szakértője, rámutatva, hogy a karunkba fecskendezett oltóanyag nem távozik a szervezetből, mindvégig ott marad.

A képtelen elméletet ugyanis arra húzták fel az oltásellenes csoportok, hogy az oltott embereknél gyakori jelenség a vakcina darabkáinak kibocsátása. És ha valaki egy ilyen személy közelében tartózkodik, úgy – a passzív dohányzás mintájára – esetében is kialakulhat valamilyen betegség.

Hasonlóan fogalmazott a Michigani Egyetem epidemiológusa, Emily Martin is: „a beadott vakcinát nem lehet átvinni egyik személyről a másikra, ez egyszerűen nem lehetséges.”

A kutatók hangsúlyozták, hogy az oltóanyagok nem olyanok, mint a vírus, amely valóban képes megfertőzni másokat, ha nem vagyunk elég körültekintőek.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Pexels.com