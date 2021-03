Karikó Katalin: a nyár végére szorulhat vissza a járvány

"Minden díjat megköszönök, de igazán az emberek elismerése számít a legjobban. Évekig nem kaptam semmiféle elismerést, és ez sem zavart" – mondta Karikó Katalin a Hír TV-nek adott interjúban. A friss Széchenyi-díjas tudós beszélt az általa kifejlesztett mRNS-technológiáról, amelyet a Pfizer/BionTech vakcinájában is alkalmaztak. Mint mondta, a technológia már rendelkezésre állt, csak arra volt szükség, hogy a kínai szakemberek által szekvenált információt megkapják a kutatók.

"Fejlődésen ment keresztül az mRNS is, amelyet már több mint tíz évvel ezelőtt is terápiás célokra fejlesztettünk ki" – magyarázta Karikó Katalin, és arra is felhívta a figyelmet, hogy már 2018-ban is alkalmazta a Moderna ezt a technológiát, akkor az influenza ellen vetették be Németországban, 200 emberen próbálták ki. De több klinikai alkalmazásban is előrehaladott állapotban volt ez a fejlesztés, klinikai 2-es fázisok zajlottak például szívinfarktus utáni kezeléseknél, a cukorbetegek lassan gyógyuló sebeinél, és ellenanyag-termelésre is kipróbálták már.

"Amerikában ülők, és csak figyelem az eredményeket, több mint 100 millió oltást adtak be, és

látjuk, hogy menyire biztonságos a vakcina.

Minden gyógyszernek van mellékhatása, de olyan minimálisak, amelyek eltörpülnek az előnyei mellett. A fejfájás, a kisebb láz csak annak a jele, hogy dolgozik a vakcina, de bármilyen mellékhatás sokkal kisebb kárt okoz a szervezetnek, mint ha valaki megfertőződik" – mondta a magyar kutató.

Beszélt az AstraZeneca vakcinájáról is, úgy fogalmazott, hogy a szakemberek véleménye szerint nem okoz vérrögképződést, és arra hívta fel a figyelmet, hogy a számokat nem önmagukban kell nézni, hanem mindig kell kontrollcsoport. Az orosz Szputnyik V vakcináról úgy nyilatkozott, hogy sokban hasonlít az Amerikában elfogadott Johnson&Johnson-hoz, így szerinte megfelelő védelmet nyújt.

Nagy kérdés, hogy a vakcina véd-e a mutánsok ellen, a Pfizer már publikálta, hogy

a brit és a brazil mutáns ellen ugyanúgy véd, a dél-afrikai ellen 30 százalékkal kisebb védelmet ad.

"Ez csak az ellenanyagra vonatkozik, a második védelmi vonal a sejtes védelem, ha a vírus be is tud jutni a sejtekbe, a második védelmi vonal el tudja pusztítani" – tette hozzá. A többi vakcina esetében nem tud még hasonló kutatási eredményekről.

Karikó Katalin szerint

lehet, hogy évekig nem kell újraoltani,

de csak az idő múlásával tudják megmondani, hogy meddig véd a vakcina. Nem tapasztaltak újrafertőződést a beoltottaknál, de az emlékezősejtek száma magas a vakcinálás után, de a vírusoknak van egy trükkjük, amivel az emlékezősejtek számát csökkentik.

A járvány végét korábban 2021-re jósolta a kutató, most azt mondta, "Amerikában nyárra mindenki, aki akarja, be lesz oltva. Remélem, hogy a nyár végére Magyarországon és Európában, de a világ többi területén is már meg lesznek védve az emberek."

