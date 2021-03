Heteken belül elkészül a WHO vuhani kutatócsoportjának jelentése

Huszonhat tudós írta alá azt a nyílt levelet, amely új nemzetközi vizsgálat indítását kéri: indoklásuk szerint a WHO vuhani missziója nem kapott megfelelő hozzáférést a kulcsfontosságú adatokhoz, így nem tudta adekvát módon vizsgálni például azt sem, hogy a vírus laboratóriumból kerülhetett-e ki. Eközben az Amerikai Egyesült Államok - nem sokkal azt követően, hogy visszavonta kilépési szándékát a WHO-ból - nagyobb transzparenciát követel a vizsgálat kapcsán, illetve sürgeti Kínát, hogy az tegyen közzé minden elérhető adatot. Peking ezalatt más országokba irányuló, hasonló nemzetközi vizsgálatok kezdetét szorgalmazza, a fagyasztott élelmiszerekkel történő behurcolás teóriáját alátámasztandó, írja a Wall Street Journal.

Mégsem lesz előzetes jelentés

Tedrosz Gebrejeszusz, a WHO vezetője február 12-én még arról beszélt, hogy a kutatócsoport valószínűleg már a következő hétre készít egy előzetes jelentést, azonban ezt a tervet elvetették, amint arról a csoportot vezető Peter Ben Embarek beszélt. teljes jelentést és amellé készített összefoglalót hoznak majd nyilvánosságra, egy szóvivő szerint heteken belül.

A késedelem és a nyílt levél csak hozzáad az egész vizsgálatot kísérő politikai és tudományos ellentmondások sorához. A nyílt levélre Kína úgy reagált, hogy minden alapot nélkülöz, illetve felemlítették, hogy a vuhani kutatócsoport nagyon valószínűtlennek tartja, hogy laborból szökött volna ki a vírus, ezért ebbe az irányba nem is tapogatóztak tovább. Az aláírók reakciója szerint ugyanakkor a WHO csapata számára

lehetetlen lett volna teljes körű vizsgálatot végezni

az adott körülmények közt,és jelentésükben biztosan lesznek politikai kompromisszumok is. Ahhoz hogy a vizsgálati eredményt teljesnek tekinthessük, szükség lett volna mélyinterjúkra és nyers adatokra, illetve a koronavírussal foglalkozó laborok működésével kapcsolatos karbantartási, személyügyi, állatszaporítási és kísérleti adatok összességére is.

Aggályok övezik a kutatást

"Nem engedhetjük meg magunknak, hogy a világjárvány eredetének kivizsgálása ne legyen más, mint abszolút alapos és hiteles" - írták a levélben. „Az eddigi erőfeszítések még nem takarnak alapos, hiteles és átlátható vizsgálatot" - fogalmaztak.

A levélnek valószínűleg komolyabb következménye nem lesz, mivel ahhoz Peking későbbi együttműködésére is szükség lenne, de jól kifejezi a tudományos világ képviselőinek elégedetlenségét, melyet a brit és az amerikai kormányok artikuláltak is.

"Mély aggodalmat jelent számunkra az, ahogy a kutatás korai eredményeit kommunikálták, és kérdéseinek azzal kapcsolatosan, hogy ezek hogyan érték el"

- mondta Ned Price, az amerikai Külügyminisztérium szóvivője. "A pandémia jobb megértése és egy következő világjárványra való felkészülés érdekében elengedhetetlen, hogy a jelentés független legyen, mely mentes a kínai kormányzati hatóságok beavatkozásaitól vagy változtatásaitól" - tette hozzá.

Sok az ellentmondás

Kína korábban többször is együttműködési szándékát hangsúlyozta. A vuhani misszió tagjai kínai kollégáikkal együtt dolgozva határozták meg azt, hogy kistestű emlősök a koronavírus emberre terjedésében játszott szerepének vizsgálatával kell folytatódnia a vizsgálatnak, a laborból eredő pandémia teóriáját kizárva. Ez a kínai kormánynak is jó fordulat volt, ám a hazatérő kutatók nyilatkozataiból kiderült, hogy adatokhoz igen korlátozottan férhettek hozzá: az első esetekről, vagy az azok megerősítése előtti időkből származó, de koronavírusos tünetekkel kezelt betegekről például semmilyen forrás nem állt rendelkezésükre. A misszióról

Február 4-én túlélőkkel, az érintettek családjaival beszélhettek, vuhani lakosok és szociális munkások mellett. A WHO csapata január 14-én érkezett meg Vuhanba , azt követően, hogy egyes tagok az országba történő belépésével korábban problémák merültek föl.Két hetes karantén követte megérkezésüket.Január 29-30-án meglátogatták a vuhani kiállítást, mely a koronavírus áldozatainak állít emléket, illetve két kórház dolgozóival is beszélhettek.Január 31-én a vuhani vizes piacon jártak.Február elsején a helyi járványügyi központban és laborokban jártak.Február másodikán további laborokat látogattak meg.Február harmadikán a vuhani virológiai intézetben jártak.Február 4-én túlélőkkel, az érintettek családjaival beszélhettek, vuhani lakosok és szociális munkások mellett.

