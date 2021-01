A nagy gyógyszercégek nincsenek felkészülve a következő járványra

A Nipah-vírus légzőszervi tüneteket és agyvelőgyulladást is okozó, akár 75 százalékos halálozási aránnyal járó patogén. Habár a kilencvenes évek vége óta ismeri a világ és a közelmúltban már Kínában is megjelent, még mindig nincsen rá sem oltás, sem gyógymód. Az új koronavírushoz hasonlóan zoonózissal képes gyümölcsevő denevérekről emberre terjedni: a bangladesi és indiai helyi járványokat valószínűleg datolyapálmalé fogyasztása okozta. A Nipah lehet a következő koronavírus.

Jayasree K Iyer, a holland Access to Medicine nevű nonprofit vezetője a The Guardian cikkében a következőképp beszél róla: "A Nipah-vírus egy újabb, terjedőben levő, nagy aggodalomra okot adó vírus. Bármelyik pillanatban berobbanhat. A következő pandémia gyógyszerrezisztens infekció is lehet."

A Nipah-vírussal jelenleg egy gyógyszercég sem foglalkozik.

Az Access to Medicine frissen megjelent jelentése szerint a 16 legnagyobb veszélyt jelentő megbetegedés közül tízre senki sem fejleszt jelenleg gyógymódot. A betegségek a következők:

arénavírusos vérzéses láz

krími-kongói vérzéses láz

hasadékvölgyi láz

súlyos láz trombocitopéna-szindrómával

egyéb bunyavírusos betegségek

MERS-CoV2

SARS

egyéb filovírusos betegségek

Nipah-vírus

egyéb henipavírusos betegségek

A tizenhatos lista további hat tagja körül a koronavírusokra jelenleg 63-féle gyógyszert, diagnosztikai eszközt vagy vakcinát fejlesztenek, ami főként az új koronavírusnak köszönhető. Marburg marburg vírusra és enterovírusokra egy-egy, zikára és chikungunya-lázra négy-négy, ebolára hat készítményt vagy diagnosztikai módszert készítenek elő.

A szervezet szerint már jó ideje lehetett tudni, hogy a koronavírusok közül kerülhet ki a következő pandémiát okozó patogén, mégis teljesen felkészületlenül ért mindenkit az, amikor a jelenlegi helyzet előállt. Miközben a járvány kirobbanásakor egyetlen készítmény sem állt kutatás vagy fejlesztés alatt, pár hónap alatt számos szert készítettek el akkor, amikor kiderült, mekkora szükség van ezekre.

Az antibiotikum-rezisztencia szintén komoly problémát jelenthet hamarosan.

"Vannak olyan antibiotikumaink, amelyek még mindig működnek, de az idő egyre fogy a helyettesítők kifejlesztésére”

– mondta Iyer. „A tuberkulózis, amelyről korábban úgy gondoltuk, eltüntethető a Föld színéről, egyes közösségekben elterjedt a többféle gyógyszerrel szemben rezisztens törzsek miatt" – mondja Iyer.

A szervezet 80 gyógyszeripari szereplőt elemez 82 különböző betegségre kifejlesztett gyógyszereinek különböző bevételű országokban való elérhetősége, valamint az új fejlesztések szempontjából. Megállapításuk szerint jelenleg főként a HIV/AIDA, a tuberkulózis, a malária, a Covid-19 és a rák hajtja a kutatás-fejlesztés malmát. A gyógyszercégek sorrendje friss jelentésük szerint a következő:

GSK

Johnson&Jonhson (Janssen)

Pfizer

Takeda

Novartis

A Novartis kapcsán kiemelték: ez az első gyógyszercég, mely program keretében szisztematikusan dolgozik azon, hogy a legszegényebb, fertőző betegségek nyolcvan százaléka által sújtott régiók megfelelő gyógyszerekhez juthassanak. Antibiotikum-rezisztencia

A szám 2050-re 10 millióra emelkedhet, ha addig semmi sem változik.

Már multidrog és pánrezisztens törzsek is vannak, melyek több, illetve akár az összes antibiotikumra ellenállók.

Jelenleg évi 700 ezer ember hal meg a világon antibiotikum-rezisztencia miatt, közülük 30 ezer Európában, írja a tudomany.hu A szám 2050-re 10 millióra emelkedhet, ha addig semmi sem változik.

Már multidrog és pánrezisztens törzsek is vannak, melyek több, illetve akár az összes antibiotikumra ellenállók.

Bárhol, bárkit érinthet a probléma a világban, bár a legnagyobb veszélyben a a legyengült immunrendszerűek (idősek, kórházban fekvők, szoptató anyák, koraszülöttek, HIV-fertőzöttek) vannak.

