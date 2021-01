A kambodzsai Pasteur Intézet fagyasztójában tárolták azokat a denevérekből vett mintákat, amelyeket megvizsgálva a tudósok a fenti megállapításra jutottak, írja a Sky News. 430, több mint évtizede itt pihenő mintát szekvenáltak most, melyek közül kettőben a koronavírussal "szinte megegyező" patogénra bukkantak. A két mintát shameli patkósdenevérekben találták, amelyek Kambodzsa mellett Laoszban, Mianmarban, Thaiföldön és Vietnamban is élnek.

Nagy arányú egyezés

A felfedezésről ezen a héten adtak hírt egy egyelőre szakértői értékelés előtt álló tanulmányban. Eszerint a SARS-CoV-2 és a denevérekből kimutatott vírus közti egyezés egészen pontosan 92,6 százalékos. Az állatokról, amelyekből a minták származnak, azt lehet még tudni, hogy Kambodzsa Laosszal határos vidékén található barlangokból származtak.

A kutatók már novemberben jelezték, hogy nagyon hasonló vírust találtak ezekben a mintákban, akkor azonban még nem állt rendelkezésre a szekvenálás eredménye, amely most megmutatta, hogy

valóban szinte megegyezik a két vírus.

A most közreadott információk véleményük szerint kulcsfontosságúak lehetnek a koronavírus eredetének még pontosabb meghatározásában, illetve úgy gondolják, a régió denevéreinek és egyéb vadon élő állatainak megfigyelése segíthet abban, hogy meg tudjuk jósolni, milyen patogén okozhatja majd a következő pandémiát.

Más hasonló vírusok is vannak

Tavaly a kínai Jünnanban helyi kutatók szintén patkósdenevérekben találtak olyan patogént, amelynek megfelelősége a koronavírussal 96,2 százalékos. Azok a minták 2013-ból és 2019-ből származtak. A koronavírushoz hasonlatos vírust tavaly februárban is találtak Kínában oda behurcolt Szunda-szigeteki tobzoskákban.

A Pasteur Intézet kutatói a következőképpen értékelték a felfedezést:

"Mindez azt jelzi, hogy a SARS-CoV-2 vírusok földrajzi eloszlása az eddigieknél jóval szélesebb lehet, és valószínűleg több patkósdenevérfajban megtalálhatók".

Egyre nagyobb esély zoonózisra

Véleményük szerint nemcsak Kína, hanem az egész délkelet-ázsiai régió nagyon fontos a koronavírusok általános megfigyelésének szempontjából is. Felhívják a figyelmet arra is, hogy ezen a területen az emberek gyakran kerülnek kapcsolatba a SARS típusú koronavírusok hordozóival az állatkereskedelem kapcsán, illetve drámai mértékben változik a földterületek használatának módja, így ezeknek a kontaktoknak a száma egyre csak nőni fog.

"A denevérek és más vadállatok folyamatos figyelemmel kísérése Délkelet-Ázsiában tehát kulcsfontosságú, nemcsak a SARS-CoV-2 eredetének megtalálása érdekében, hanem azért is, hogy felkészülhessünk a következő pandémiára is" - vélekednek. Kezdődik a WHO-vizsgálat

A járvány eredetét kutatják az érdemi munkát pénteken megkezdő kutatók.

Egyelőre nem tudni, mennyire mozoghatnak majd szabadon, illetve mi

A szakemberek szerint tudományos munkára, nem bűnbakkeresésre készülnek. A karantént elhagyva megkezdhette munkáját Kínában a WHO kutatócsoportja.A járvány eredetét kutatják az érdemi munkát pénteken megkezdő kutatók.Egyelőre nem tudni, mennyire mozoghatnak majd szabadon, illetve mi mindenhez kapnak majd hozzáférést A szakemberek szerint tudományos munkára, nem bűnbakkeresésre készülnek.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: BTS Pixabay