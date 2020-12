A koronavírussal kapcsolatos eredményeken túl is sok tudományos siker született az idén

Hat évvel ezelőtt a világ érdeklődésének homlokterében egy másik, akkor nagyon távolinak tűnő vírus, az ebola állt, emlékeztet az NBC összeállítása. Az ijesztően magas halálozási arányú betegség gyógyítására októberben engedélyeztek gyógyszert Inmazeb néven: a Regeneron gyártotta antitestkoktél nagyban javítja a túlélési esélyeket. Gyógyszer nélkül az ebolások 51 százaléka hal meg,

gyógyszerrel ez 34 százalékra esik vissza.

Az antitestkoktélok laborban gyártott szerek, amelyek a szervezet immunreakcióját képesek utánozni - a cég, illetve az Eli Lilly is fejlesztett hasonló szert a koronavírus gyógyítására, ilyet kapott Donald Trump leköszönő amerikai elnök is különleges engedéllyel koronavírus-fertőzésekor. Decemberben Ebanga név alatt egy másik gyógyszert is engedélyeztek ebolások kezelésére.

A kettes típusú diabétesszel együtt élők számára jelenthet jó hírt az a kíséreti inzulinkészítmény, amelyből heti egyetlen adag beadása elegendő lehet ahhoz, hogy megfelelő szinten tartsa a vércukorértékeket. Egyelőre csak 247 cukorbeteg bevonásával kezdtek tesztekbe, de ezek eredménye meggyőző.

A szívbetegség előfordulásának esélyét csökkentheti egy új tabletta, amely egyszerre nyomja le a koleszterinszintet és a vérnyomást, illetve aszpirint is tartalmaz.

Közel harmaddal csökkentette a stroke és a szívroham előfordulását egy 5713 beteg bevonásával készített kísérletben a szer, mely szimvasztatin, atenolol, hidroklorotiazid és ramipril keveréke.

Ezek mindegyike generikus szer, így előállítása olcsóbb, a betegeknek pedig egyszerűbb egyetlen tablettát bevenniük négy helyett.

November óta Amerikában az Alzheimer-kórt kiszűrő vérteszt is elérhető: ez kétfajta amiloid protein jelenlétét vizsgálva dönti el, hogy az adott személy esetében mekkora az esély a betegség kialakulására. Olyan, hatvan év fölöttiek esetében használható a teszt, akiknél memóriaproblémák fordulnak elő, így felmerül az Alzheimer-kór esélye. A teszt tíz napon belül ad eredményt, de meglehetősen drága, 1250 dollárba kerül. Pontosságáról egyelőre még nem ismertek adatok.

A sarlósejtes anémia génszerkesztéssel történő gyógyítása előtt is lehetőség nyílhat: az orvosok

képesek lehetnek egyszerűen kikapcsolni a hibás gént.

A kísérletben részt vevők tíz hónapon át fájdalmaktól mentesen éltek és nem volt szükségük vérátömlesztésre sem. A betegségnek ezen kívül csak a csontvelőátültetés lehet gyógymódja.

Az előrehaladott refrakter bal kamrai szívelégtelenségben szenvedő gyerekek problémáit eddig csak a szívátültetés tudta kezelni: most egy olyan pumpa beültetése is megoldhatja gondjukat, amely két éven belül 79 százalékos túlélési arányt tud biztosítani. A betegség szívátültetés nélkül eddig halálos volt, mivel a szív nem volt elég erős ahhoz, hogy hosszú távon képes legyen vért továbbítani. A pumpa beültetésekor nincs szükség immunszupresszív gyógyszerekre sem, amelyek szervátültetés esetén elengedhetetlenek. Eredmények a koronavírussal kapcsolatosan Sikerült nem csak jó hatékonyságú diagnosztikai módszert kialakítani a PCR-teszt képében, de gyors antigénteszt, illetve antitesttesztek is készültek.

Többféle gyógyszerrel is kísérleteztek, antitestkoktél, antivirális szer is bevethető már a betegség különböző fázisaiban.

Többféle oltás is készült, melyek közt engedélyezett és engedélyre váró egyaránt megtalálható.

Nyitókép: MTI/AP/Gilead Sciences