Ebben áll az idei orvosi Nobel-díj újdonsága

Mint az Infostart is hírt adott róla, a hepatitis C vírus felfedezéséért két amerikai és egy brit tudós, Harvey J. Alter, Charles M. Rice és Michael Houghton kapja az idei orvosi-élettani Nobel-díjat.

A felfedezés mibenlétéről Schaff Zsuzsa, a Semmelweis Egyetem II. számú Patológiai Intézetének volt igazgatója beszélt az InfoRádióban, de előtte magáról a vírusról osztott meg kicsit több tudnivalót.

"Van hepatitis A, B, C, D, E, ezek májgyulladást okoznak. A probléma ezeknél a vírusoknál, különösen a C esetében az, hogy nemcsak akut betegséget, sárgaságot okoznak, hanem krónikus, idült májgyulladást, és a C vírus 80 százalékban májzsugort, annak talaján pedig akár májrákot is okozhat. Jelenlegi WHO-adatok szerint a világon globálisan mintegy 71 millió ember fertőzött krónikusan hepatitis C-vel."

Továbbá:

míg például a hepatitis B esetében 10 százalék azon betegek száma, akik akut fertőzés után idült, krónikus betegek lesznek, ez a hepatitis C esetében 80 százalék,

ez jelenti ennek a fertőzésnek a fontosságát.

Hogy miért a fent említett tudósok kapják az elismerést, arról azt mondta: a történet a nyolcvanas évekig nyúlik vissza, amikor Schaff Zsuzsa is az amerikai NIH-ben kutatott.

"A kutatók észlelték, hogy van egy hepatitis, amely se nem A, se nem B, mégis klinikailag a máj gyulladását okozza. Hogy ezt végzi, arra állatkísérletek alapján jöttek rá. Az ágenst a nyolcvanas évek végére sikerült azonosítani, nevet is ekkor kapott. Az erről megjelent Science-cikk felelős szerzője volt Michael Houghton" - ecsetelte. Ő maga Harvey Alterrel dolgozott együtt, aki csatlakozott Houghton kutatásaihoz.

"A vírust intenzíven tanulmányoztuk, és azt, hogy hogyan lehet kimutatni; tehát attól a lépéstől, hogy a vírus megvolt, kimutatható volt, a következő lépés természetesen az volt, hogy megnézték, az idült hepatitises betegeknél milyen százalékban fordul elő, és ez

megnyitotta az utat afelé, hogy a vért és a vérkészítményeket, amelyeket beadtak embereknek, ellenőrizni tudták hepatitis C-re"

- fejtette fel a kutató orvos.

Nyitókép: MTI/ Balogh Zoltán