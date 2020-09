Új reményt ad a koronavírussal szemben egy rák elleni szer

A koronavírus megjelenése óta folyamatosan kísérletezik a gyógyszerésztudomány az ellenszerrel kapcsolatban, egy ilyen kísérletezés létszik most megint reménykeltőnek.

Mint a HVG-n olvasható, az AR-12 nevű szert korábban sikerrel alkalmazták a rákgyógyításban, a zika, a mumpsz és a kanyaró hatástalanításánál, az amerikai szakemberek most hatásosnak látják a covidosoknál is. A fejleményről a Medical Express orvostudományi portálon is beszámoltak a szakemberek. A kísérletet egy Paul Dent nevű tudós vezetésével végezték a virginai Commonwealth University (VCU) Massey Cancer Center rákkutató laboratóriumban.

A szer különlegessége abban rejlik, hogy gátolja a kórokozók azon részét, amelyek a vírus alakjának megtartásához szükségesek. Ez azért hangsúlyos, mert ha a vírus "teste" változik, szaporodni sem képes.

Nyitókép: MTI/AP/NIAID-RML