Okosváros-fejlesztések: együttműködés a Hét Határ Önkormányzati Szövetséggel

A jövő egyik fő gazdasági tényezője a város. A világ népességének növekedése és a növekvő urbanizáció társadalmi, gazdasági és környezeti nyomást gyakorol a városokra. A jövő városa pedig csak a digitális fejlesztésekkel lesz versenyképes. Világszerte komoly igény mutatkozik arra, hogy a városok intelligensebbek legyenek, és képessé váljanak arra, hogy hatékonyan kezeljék az urbanizáció kihívásait, valamint sikerrel alkalmazkodjanak az új helyzetekhez, a felmerülő kérdések kapcsán adekvát válaszokat adjanak a hatékonyság, a költségek és az ökológiai lábnyom csökkentése, a polgárok bevonása, valamint az életminőség javítása érdekében.

Ezért a Digitális Jólét Program 2.0.-ban külön hangsúllyal szerepel az Okos Város – Smart City fejlesztések témaköre azzal acéllal, hogy a települések mindennapi életébe olyan okos megoldások épüljenek be, amelyek könnyebbé, élhetőbbé, biztonságosabbá teszik az ott élő emberek életét. A DJP keretében létrejött a DJP – Civitas Sapiens műhely, amely dedikáltan foglalkozik az okos város intézkedések végrehajtásával, mintaprojektek működtetésével és társadalmi becsatornázásával. A műhely szakértői tudásukkal az intelligensebb és környezetbarátabb városok megoldásaihoz járulnak hozzá, hogy a folyamatos fejlesztésekkel, a városok élete hatékonyabbá, kényelmesebbé és környezetbarátabbá váljon.

A digitalizáció és az okos város modell szerinti fejlesztések hatása túlterjeszkedik a települések és a régiók határain, sőt számos szolgáltatás esetében már nem értelmezhetőek az országhatárok sem, hiszen a különböző szolgáltatások, illetve fejlesztési projektek az országhatárok mindkét oldalán kifejtik hatásukat, magával vonva a határon átnyúló fejlesztési igények erősödését.

A 2005-ben alapított Hét Határ Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetség a Kárpát-medencében Egyesület már a korábbi években is együttműködött – elsősorban okos város képzési területen – a Digitális Jólét Programmal. A közös szakmai együttműködés elmélyítésének köszönhetően a jövőben a szövetség szakértői a határ menti térségek okos város szempontú fejlesztéseit is segíthetik. Az egyesület mint átfogó helyismerettel, térségi beágyazottsággal és széleskörű kapcsolati hálóval rendelkező szervezet munkatársainak közreműködésével aktívan részt tud majd venni a szórvány települések területfejlesztési koncepcióinak és programjainak egyeztetésében.

A DJP – Civitas Sapiens műhelye jelenleg a digitális magyar falu (smart village) projekt szakmai és társadalmi előkészítésén is dolgozik, azt a célt szolgálva, hogy a HHÖSZ együttműködés révén a határon túli magyar lakta területeken meghatározó jelentőségű, a magyarság megmaradása és fejlődése szempontjából fontos falvak be tudjanak kapcsolódni a különböző okos város projektekbe. A „smart villages – okos falu” fejlesztések nagyban hozzájárulhatnak a vidéki települések komfortszintjének emeléséhez, a helyben elérhető szolgálatások növeléséhez, amely a népesség megtartásának egyik alapfeltétele is. A digitális falu fejlesztések részei lesznek a vidékfejlesztési forrásokat biztosító KAP Stratégiának is. A két szervezet között megállapodás részeként kialakításra került egy Kárpát-medencei jó gyakorlatokat tartalmazó ún. toolbox is, amelynek működtetését a HHÖSZ végzi majd, a DJP szakmai segítségével.

Mindezekkel a DJP célja egy egységes Kárpát-medencei magyar digitális ökoszisztéma kialakítása.

Nyitókép: Pixabay