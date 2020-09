Friss kutatás: a szájvíz elpusztítja a koronavírust, de…

A koronavírus-járvány kapcsán korábban az is elkezdett terjedni, hogy a szájvíz használata meggyógyíthatja a fertőzött beteget. Egy kutatócsoport a szájvizek kémiai összetételét vizsgálva megállapította, hogy vannak olyanok, amelyek valóban megölhetik a koronavírust, ez azonban nem jelenti azt, hogy elkerülhető lenne velük a fertőzés, azt pedig pláne nem, hogy kigyógyítja az illetőt a betegségből – írja a hvg.hu.

A németországi Ruhr Egyetem kutatói szerint csak a gyógyászati célra használt szájvizek képesek a koronavírus elpusztítására, azok ugyanis olyan alkotóelemeket tartalmaznak – például klórhexidint, peroxidot, fluoridot – amelyek képesek ártalmatlanná tenni a vírust.

A laboratóriumi körülmények között elvégzett vizsgálatok eredménye szerint

az általuk kipróbált összesen nyolc szájvíz mindegyike 30 másodperc alatt végzett a koronavírussal.

A publikációjuk szerint a Dequonal, az Iso-Betadine, valamint a Listerine (Cool Mint) volt képes drámaian lecsökkenteni a vírus szintjét.

A kutatók ugyanakkor arra is figyelmeztettek, hogy ezek hatása csupán átmeneti, a vírus pedig sokkal könnyebben bejut a szervezetbe, ha a szájüregben sérülés is található. Arról nem is beszélve, hogy a koronavírus az orron keresztül is bejuthat a szervezetbe.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Pixabay.com