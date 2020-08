Sikeres tesztrepülésről adott ki videót a Toyota

Sikeres emberes tesztrepülésről adott hírt a Toyota a SkyDrive-val közösen fejlesztett 8 rotoros repülő autó kapcsán - írta a hvg.hu. Igaz, egyelőre csak a saját tesztpályán mentek egy kör az SD-03 névre keresztelt szerkezettel, ugyanakkor a vállalat azt reméli, hogy 2020 végére a tesztpályán kívüli repüléshez szükséges engedélyt is megszerzik.

A jármű az eddigi legkisebb, a függőleges felszállásra és leszállásra (vertical takeoff and landing, VTOL) is képes eszköz, amit a csapat fejlesztett. A nyolc rotorral felszerelt repülő autóval a fejlesztők szerint még akkor is biztonságos a közlekedés, ha valamelyik felmondja a szolgálatot.

A tervek szerint 2023-tól már kereskedelmi forgalomban is kapható lesz a kétüléses jármű.

