Vizsgálják a németek, hogy lehet biztonságos járvány idején is egy koncert

Megfelelő minőségben és mennyiségben rögzítettek adatokat a koronavírus-fertőzés veszélyét minimálisra csökkentő tömegrendezvény formátum kifejlesztésére szervezett hétvégi popkoncert-szimuláción a németországi Lipcsében - nyilatkoztak a kutatás vezetői vasárnap.

A tömegrendezvények résztvevőinek viselkedését valósághű körülmények között vizsgáló kísérletre ugyan a várt négyezer helyett csak 1500 ember jelentkezett résztvevőnek, de így is kellő mennyiségű és minőségű adat gyűlt össze a tudományos alapozású megoldások kidolgozásához - mondta a hallei egyetemi klinika RESTART-19 elnevezésű kutatásának vezetője, Stefan Moritz.

A résztvevők együttműködők voltak, pedig tíz órán át tartott a szimuláció.

"Nagyon jó volt a hangulat, és rendkívül elégedettek vagyunk a résztvevők fegyelmezettségével" - mondta Stefan Moritz, hozzátéve, hogy a Szászország és a Szász-Anhalt tartományi kormány 990 ezer eurós (345 millió forint) támogatásával folytatott kutatás eredményeit várhatóan október első felében mutatják be.

A cél megállapítani a követelményeket, feltételeket a járvány alatt is biztonságosan megtartható tömegrendezvényekhez.

A kísérletben három formátumot vizsgáltak a lipcsei Quarterback Immobilien Arenában, amelyben sport-, és kulturális rendezvényeket szoktak tartani.

Elsőként a járvány előtti alapszabályok szerint bonyolították le egy koncertet a kapunyitástól az utolsóként távozó vendégeket szállító villamos elindulásáig. A kísérlet második részében a résztvevőknek egy olyan fertőzésvédelmi szabályrendszert kellett követniük, amelyet a utóbbi hónapokban megszokott járványlassító megoldások alapján dolgoztak ki koncertre optimalizálva. A harmadik részben egy szigorított rendszer alapján tartottak minikoncertet, így például kikötötték, hogy a nézőknek legalább másfél méter távolságot kell tartaniuk egymástól.

A résztvevők - akik csak negatív koronavírus-teszttel és testhőmérséklet-mérés után léphettek be a sportcsarnokba - jeladó készüléket viseltek, hogy a kutatók rekonstruálhassák a mozgásukat. Fluoreszkáló kézfertőtlenítőt is kaptak, hogy azonosíthatók legyenek a felületek, amelyeket megérintettek. A kutatók egy sor további adatot is rögzítettek, vizsgálták például a csarnokban keletkező légáramlatokat.

A három minikoncertet a német nyelvterület egyik legnagyobb popsztárja, Tim Bendzko adta. A hangulat "meglepően jó volt", és a lipcsei közönség nagyon jól ismerte a dalszövegeket - jegyezte meg a dalszerző-énekes. Mint mondta a kutatás remélhetőleg hozzájárul ahhoz, hogy "hamarosan igazi koncerteket tarthassunk, közönség előtt". Ez nagyon sok embernek fontos, messze nem csak azoknak, akik a színpadon állnak, hiszen a rendezvényszervező szakmában "az emberek 99,9 százaléka a színfalak mögött dolgozik", és sürgősen megoldásokat kell találni arra, hogy folytathassák munkájukat.

Nyitókép: Pixabay