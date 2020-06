Koronavírus: új célponttal szolgál a világ számára a magyar felfedezés

Horváth Péter az InfoRádiónak kifejtette, azt követően, hogy az influenza kutatása alkalmával felfedeztek egy olyan gént, amely a fertőző betegség bejutásánál fontos szerepet játszik, adta magát a kérdés, hogy vajon az új típusú koronavírus esetében mi is a helyzet? „Malacunk volt” – fogalmazott, ugyanis valóban nagyon fontos gént sikerült megtalálniuk, amelyen keresztül a SARS-CoV-2 is be tud hatolni gazdasejtbe. Az említett receptor a neuropilin-1 (NRP-1) névre hallgat.

A szakember emlékeztetett, a vírusok, hasonlóan a számítógépes vírusokhoz, valamely „trükkök” útján próbálnak bejutni az emberi szervezet sejtjeibe, és azokat rávenni arra, hogy lemásolják őket. A bejutás első lépése mindig az, hogy a vírusnak – „kapaszkodói” révén – valahogyan össze kell kapcsolódnia a sejt karszerű receptoraival.

Megjegyezte, miután korábban egyedül az angiotenzin-konvertáz enzim 2-t (ACE2) volt ismert, amelyen keresztül a vírus képes bejutni a sejtekbe, értelemszerűen ez szolgált alapul az új típusú koronavírus bejutását célzó kutatások során, és „ezt próbálta az egész világ leblokkolni”.

A Szegedi Biológiai Kutatóközpont felfedezése azonban egy másik „kar” meglétére szolgált bizonyítékul.

Horváth Péter elmondása szerinte egyelőre nem tudni, hogy az említett NRP-1 vajon blokkolható-e, miután nagyon kevés tudható még a receptorról, de valószínűleg ez lesz a második célpontja a gyógyszergyártóknak a közeljövőben.

A Biokémiai Intézet igazgatója végezetül azt is elárulta, hogy a kutatásokat teljesen automatizált mikroszkópokkal végzik, a kinyert adatokat pedig saját fejlesztésű, intelligens algoritmusokkal értékel ki, amelyek képesek például arra is válaszul szolgálni, hogy egy gyógyszer vagy gén határása a fertőzéssel mi történik.

Nyitókép: MTI/EPA/NIAID/NIH