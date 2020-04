Bill Gates: így alakítja át az életünket a világjárvány

A Microsoft-birodalom átadása után főként egészségügyi kutatásokat támogató Bill Gates egy 11 oldalas jegyzetben foglalta össze, hogy szerinte milyen intézkedésekkel lehet a leghatásosabban megfékezni a koronavírus-járványt, és milyen hatással lesznek az ezzel járó életmódbeli és gazdasági változások az emberiség jövőjére – írja a Qubit.

A járvány elleni védekezést a Bill & Melinda Gates Alapítványon keresztül 250 millió dollárral támogató milliárdos a globális léptékű technológiai innovációra koncentrál írásában, de figyelmeztet, hogy nem egy gyors és egyeszerű folyamatnak nézünk elébe. „Ez olyan, mint egy világháború, csak ebben az esetben mindannyian egy oldalon állunk” – írta a blogján is elérhető jegyzetben, hozzátéve, hogy „lehetetlen eltúlozni azt a fájdalmat, amit az emberek most éreznek, és érezni fognak az elkövetkező években.”

Növekedés és hanyatlás

Azokon a helyeken, ahol a bevezetett távolságtartási és kijárási korlátozások betartása miatt csökkent a terjedés dinamikája, Gates szerint a következő hónapokban meredeken csökkenni kezd az új fertőzöttek száma is: „Sokan meglepődnek majd azon, hogy sok helyen, ahol áprilisban túlterheltek voltak a kórházak, júliusra rengeteg kórházi ágy szabadul majd fel. Ez összezavarja majd az embereket, pedig egyszerűen a fertőzés exponenciális természetéből fakad.”

Úgy gondolja, hogy a korlátozások fokozatos feloldása ellenére sokan továbbra is be fogják tartani a most rögzült társadalmi mintákat, hogy elkerüljék a fertőzést, de

ahol erre nem figyelnek eléggé, ott a koronavírus újra elszabadul,

és ciklikussá válhat a jelenség. Emiatt szerinte az egyetlen megoldás a tesztelés, a kontaktkutatás, a gyógyszer- és vakcinafejlesztés területén történő innováció támogatása – ahogy azt közegészségügyi és járványügyi szakértők is tartják.

Gates szerint a házi koronavírustesztek jelenthetik a legjobb megoldást az új fertőzések elkerülésére, ezért alapítványa is olyan gyorstesztek fejlesztését támogatja, amelyeket otthon bárki elvégezhet (így nincs szükség az egészségügyi ellátórendszer további terhelésére).

Bár jelenleg több mint száz potenciális gyógymódot tanulmányoznak, a többségük nem lesz életképes, véli. Egy univerzális csodagyógyszer megalkotásában azonban nem hisz, ezért az egyetlen hosszú távú megoldásnak egy hatásos vakcina fejlesztését tartja.

Félnormális világ

Mivel a következő két hónapban egyre több ország lép a járvány második fázisába, Gates szerint egy félnormális világra kell számítani. „Az emberek kijárhatnak, de nem túl gyakran, és nem alkothatnak tömegeket. […] Valamennyit dolgoznak és költenek, de közel sem annyit, mint a járvány előtt. Röviden: az élet abnormális, de nem annyira, mint az első fázisban.”

Szerinte a képlet sosem lesz olyan egyszerű, hogy X dolgot szabad csinálni, Y-t viszont nem, így inkább azt az alapelvet kell követni, hogy

„a gazdaság és az emberi jólét tekintetében hasznos, de alacsony fertőzésveszéllyel járó tevékenységeket engedjük.”

Míg az iskolák újranyitása prioritást kell, hogy élvezzen, nagy sport- és szórakoztató rendezvényeket valószínűleg még sokáig nem tarthatnak meg, mivel „az élő közönség gazdasági előnyei nem érnek fel a fertőzés terjesztésének kockázatával.” Emellett sok tevékenység szürke zónába esik.

A milliárdos szerint ez a járvány olyan generációs élmény lesz, mint a korábbiaknak a világháborúk:„Melinda és én abban a tudatban nőttünk fel, hogy szüleink generációjának a második világháború volt a meghatározó élménye. Ehhez hasonlóan a COVID–19-világjárvány, az első modern világjárvány határozza majd meg ezt a kort. Aki átélte, senki sem fogja elfelejteni.”

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/EPA/Gian Ehrenzeller