A túl sós étrend gyengíti az immunrendszert

A túl sós ételek gyengítik az immunrendszert - bizonyította be a Bonni Egyetemi Kórház egerek és emberek bevonásával készült kutatása. A megvizsgált egerek sokkal érzékenyebbek voltak a bakteriális fertőzésekre, és az önkéntesek is gyengébb immunrendszerről számoltak be – írta Science Translational Medicine tudományos folyóiratban megjelent tanulmány alapján a 24.hu. A túlzott sóbevitelről már korábban kiderült, hogy hozzájárul a magas vérnyomás kialakulásához.

Az eredmények szerint a túl sós étrenden tartott kísérleti egerek lépében és májában százszor, ezerszer több betegséget okozó patogént találtak, mint azokéban, akik nem ettek ennyire sósan. A húgyúti fertőzésekből is lassabban gyógyultak ki.

Az eredményeket önkéntesek bevonásával embereken is tesztelték. Az általában szokás mennyiségüknél

napi 6 grammal több só bevitele után az önkéntesek immunsejtjei sokkal gyengébben reagáltak a baktériumokra, mint korábban.

A pluszmennyiség nagyjából két gyorséttermi étel plusz sótartalmának felel meg.

A kutatók szerint az áll a háttérben, hogy az extra sót a vesék szűrik ki - a folyamat mellékhatásaként azonban úgynevezett glükokortikoidok halmozódnak fel a szervezetben, amelyek gátolják a granulociták, azaz a vérben található leggyakoribb immunsejtek működését.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlása szerint napi 5 gramm só fogyasztása egészséges az ember számára. A Bonni Egyetem német példája szerint a férfiak tíz, a nők pedig nyolc grammot fogyasztanak átlagosan.

A kutatók arra is felhívták a figyelmet, hogy az eredményeik igazolták azt is, hogy csak azok a kutatások tudnak rávilágítani az ilyen összefüggésekre, amelyek az egész testet vizsgálják, a sejttenyészettel végzett megfigyeléseknek megvannak a korlátaik.

Nyitókép: Pixabay.com