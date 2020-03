A mobiltelefonok napokig cipelhetik a koronavírust

Az új koronavírus akár 96 órán át is fertőzőképes maradhat a mobil kijelzőjén - adta hírül a Quarzt nyomán a hvg.hu. Az amerikai lap szerint számos más kórokozó esetében is igaz, hogy képes megtapadni a mobiltelefonok érintőképernyőjén, sokan pedig egyáltalán nincsenek ezzel tisztában, és a tömegközlekedésen való mobilhasználat után gondolkodás nélkül érintik meg az arcukat, szájukat. Egy átlagos felnőtt naponta akár 2600 alkalommal is hozzáérhet a mobiljához, ami így komoly fertőzési kockázatot jelent.

Épp ezért járványos időszakokban érdemes a mobilok képernyőjét is gyakran takarítani, fertőtleníteni.

A kutatók azt valószínűsítik, hogy a SARS-CoV-2 fertőzőképessége az előző SARS-CoV-hoz hasonló.

Ez utóbbi kórokozó az üvegen megtapadva akár 96 órán át is életben maradhat.

Mindez azért is fontos, mert a mobilok kijelzője elsősorban az üvegre hasonlít.

A takarításhoz mikroszálás törlőkendőt, illetve kevés szappanos vizet ajánlanak, óvatosan, és tényleg csak a kijelzőt érintve.

Nyitókép: Pixabay