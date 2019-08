Itt a napelemes áttörés - és az apróbetűs részek

Az amerikai Rice Egyetem tudósai kidolgoztak egy elméletet arra, hogyan lehetne hatékonyan felhasználni a napelemek által felvett hőenergiát, azt fénnyé alakítani, majd energiát termelni vele. Ezzel elméletben a mostani 20-ról 80 százalékra lehetne emelni a napelemek hatékonyságát. Mizsei János villamosmérnök, a BME Elektronikus Eszközök Tanszékének vezetője, egyetemi tanár az InfoRádiónak elmondta: a kutatás gyakorlati megvalósíthatósága még nem bizonyított, és problémát jelenthet, hogy olyan drága lenne az új technológia, amit a kinyert többletenergia ára nem fedezne.

Eddig a napelemek a látható fénynek csupán egy kis tartományát tudták hasznosítani. Az amerikai egyetemi tudósok most viszont azt próbálják elérni, hogy a látható fénynél kisebb energiájú fényt (például a hősugárzást vagy a rádió- és infrasugárzást) átkonvertálják kicsit nagyobb energiájú fénysugárzássá, és azt hasznosítsák a már szokásos napelemes technológiával, magyarázta Mizsei János villamosmérnök az InfoRádinak nyilatkozva.

A szakember megjegyezte, olyan gyakran előfordul, hogy nagyobb energiájú, kisebb hullámhosszú és nagyobb frekvenciájú sugárzásból hő keletkezik,

tette hozzá. A Rice Egyetem dolgozóinak sem sikerült, csupán számítógépes modellekkel számoltak, hogy bizonyos szénnanocső-elrendezésben megvalósítható.

A magyar szakember meglehetősen pesszimista az elméletet illetően, mert szerinte egyrészt nem biztos, hogy a gyakorlatban megvalósítható. Másrészt ha mégis az, vajon megéri-e egyáltalán négyszeres hatásfokjavulásért megcsinálni egy valószínűleg sokkal drágább technológiát. "Tehát, hogyha csak háromszor olyan drága lesz, akkor már megéri, de amennyire én ezt a szénnanocső-technológiát ismerem, sokkal, de sokkal drágább lenne" – fogalmazott.

A napelemek jelenlegi 20-25 százalék körüli hatékonyságát az elmélet szerint 80 százalékra lehetne növelni, ami nyilván hatalmas áttörést jelentene. A hőenergia átalakításához szükséges szén nanocső már létezik - ez egy különleges módosulata a szénnek, ami magas hőmérsékleten, bizonyos körülmények között keletkezik.

A szénnek sok módosulata van, ilyen például a grafit és a gyémánt is. A módosulatok nem hasonlítanak egymásra, csa az "alapanyaguk" ugyanaz.

A szén módosulatai közül többet a hétköznapi emberek is ismernek

A szén nanocső úgy néz ki, mintha a grafit kristálylemezkéit (grafén) feltekernénk, és ezáltal néhány atomnyi méretű csöveink keletkeznének szénből, amik rendkívül sok és érdekes tulajdonsággal bírnak, jegyezte meg Mizsei János. (Közérthető - angol nyelvű - magyarázó videó a grafénről a cikk végén.)

A BME tanára végezetül megismételte, nem kizárható, hogy két kisebb energiájú foton hatása összegződhetne, magyarul

és még senki sem csinálta meg. Ráadásul a hozzá szükséges technológia kidolgozása is nehéznek tűnik. "Szén nanocsöveket rendezetten felvinni valahova és ezt ráadásul egy napelem mellé integrálni - ez nem egyszerű és nem is olcsó dolog" - mondta Mizsei János.

Nem csak napelemeknél használhatják - ha megvalósul

Az igazi újítás az egészben az, hogy sikerült egy olyan eszközt készíteniük, amelyik képes szűk spektrumtartományban kibocsájtani a hősugárzást - értékelt írásban az InfoRádiónak Plesz Balázs villamosmérnök, a BME Elektronikus Eszközök Tanszékének docense. A texasiak eredményei jók és kifejezetten ígéretesek, és nagyon sok alkalmazásban nagyon hasznosak lehetnek a jövőben, akár segíthetnek kiküszöbölni a napelemes energiatermelés egyik korlátozó tényezőjét is - írta. Kifejtette azt is, hogy az újítás voltaképpen fotonikai és nanotechnológiai felfedezés, aminek az eredeti publikációban is csak egyik lehetséges alkalmazási területeként említik a napelemek hatásfokának növelését. Emellett például hőerőgépeknél (akár erőműveknél, akár járművekben) kifejezetten jól lehetne ezen a módon hasznosítani a hulladékhőt.

Az új módszer "napelemes" hasznosításának lehetőségéről többek között azt is írta, hogy e koncentrátoros rendszerek nem működnek felhős időben, míg a sima napelem akkor is termel valamennyi energiát (nyilván kevesebbet mint verőfényes napsütésben). Véleménye szerint a rendszer gyakorlatban megvalósítható hatásfoka 80% helyett legfeljebb 40-60% között lehet.