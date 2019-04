Nem sikerült a Holdra szállás - fotók

Minden izraeli tévécsatorna élő adásban közvetítette az első izraeli holdjármű leszállásának perceit. A berendezés a Hold felszínének közelében még egy utolsó fényképet küldött magáról, amelyen az izraeli zászló mellett angolul a "kis nép, nagy álom", és az "Izrael népe él" felirat látszott.

Később az érkezés pillanatában megszakadt a kapcsolat a Hold-járóval, és a szakemberek tanácstalanul próbálták megfejteni a hiba okát. A Beresit valószínűleg összetört vagy felrobbant.

Beresheet came the closest Israel ever has to land on the moon, but unfortunately the landing was not completed successfully.



We applaud ?@TeamSpaceIL for a tremendous scientific achievement, they made history by making Israel one of 7 nations who had ever orbited the moon ?? pic.twitter.com/KuhURIAxBD