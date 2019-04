Apró darabokból rakták össze II. Ramszesz óriásszobrát - videó

Egyiptomi régészek mintegy 70 darabból állították össze II. Ramszesz ókori fáraó 12 méter magas szobrát. "A szobor restaurálása hat hónapba telt. Valóságos csoda, hogy a 12 méter magas, 43 tonna súlyú szobrot ilyen rövid idő alatt helyre lehetett állítani" - mondta el pénteken Musztafa Vaziri, az egyiptomi régészeti tanács vezetője.

Az ahmimi régészeti helyszínen dolgozó restaurátor, Holod Husszein elmondta, hogy a II. Ramszesz szobor darabjai évek óta szerte szét hevertek.

idézte fel a szakember, aki egy 14 tagú régészcsoportban dolgozott napi több mint 12 órát a restauráláson.

From #Egypt with L❤VE



The unveiling of the newly erected/restored statue of Pharaoh Ramses II. The statue was found in 1981, broken into 70 pieces which was restored and erected in its original location next to the statue of his daughter, the beautiful Meritamun. pic.twitter.com/NayZSLDn0T