Hihetetlen: 250 km/órás szél az Adrián

A térségünkbe viharos szelet hozó hidegfront az Adrián akár 200 km/óránál is erősebb széllökéseket is okozhat - írja az Időkép.hu.

Ismert, a Balkán-félsziget nyugati részén tipikusan télen jellemző hideg bukószél a bóra. Kialakulása leginkább erős hidegfrontokhoz köthető, amikor is az Adriai-tenger délkeleti részén alacsony a légnyomás, miközben Közép-Európában a hidegfront mögött erőteljes nyomásemelkedés figyelhető meg. Ilyenkor az észak-északkelet felől fújó száraz, hideg szél a Dinári-hegység havas csúcsai fölött átkelve, az Adriai-tenger melegebb vízfelszíne fölé érkezve, a két terület között jelentkező jelentős hőmérséklet-különbség miatt válik viharossá. Sok esetben 100, néha akár 200 km/órát meghaladó lökések is kialakulhatnak a tengerpart közelében.

Nem lesz ez másként most hétvégén sem. Észak-északkelet felől szombat hajnalban éri el az Adriai-tenger térségét a nálunk is jelentős lehűlést és viharos szelet okozó hidegfront. A front mögött jó 15 fokkal hidegebb levegő árasztja el a térséget, ezzel együtt támadásba lendül a bóra is. Egyes modellek előrejelzései szerint akár 200-250 km/órás lökésekkel is süvíthet a szél.

A hideg levegő dél felé törve a hét legvégére a Szahara térségét is eléri majd, akár jelentősebb homokvihart is generálhat a térségben.

Nyitókép: Pixabay.com