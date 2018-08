Ezért gyülekeznek a fecskék nyár végén

A fehér gólyák klasszikus indulási időpontja augusztus 20-a, tehát ezek a madarak éppen a napokban kelnek útra és hagyják el az országot. A fecskék egy hónappal később, szeptember 20-a környékén távoznak hazánkból – mondta a szakértő, aki hozzátette: természetes, hogy mostanában egyre több villásfarkút látunk a vezetékeken.

A gyülekezés egyrészt védekezésül szolgál a ragadozókkal szemben, másrészt segíti a táplálékról szóló információáramlást.

A parti és a füsti fecskék akár több százezres csapatokban éjszakáznak. A nádasokban való gyülekezés miatt alakult ki az hiedelem, hogy a fecskék nem elvonulnak, csupán beássák magukat az iszapba, és tavasszal onnan kelnek ki.

A vonulás időzítése függ az időjárástól is. A fecskék nem tartanak folyamatosan együtt az úton, a célterület Közép- és Dél-Afrika. A gólyákkal ellentétben nem kerülik meg a Földközi-tenger, hanem átrepülnek felette. Naponta 1000 kilométert is képesek megtenni, és akár 3 napig is repülhetnek folyamatosan, így egy hét alatt elérhetik végállomásukat - mondta Orbán Zoltán.

Nyitókép: Pixabay.com