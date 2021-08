Szinte csak a szívem vitt előre - nagyon elégedett a paralimpia első magyar érmese

Az S9-es kategória idei Európa-bajnoka megnyerte délelőtt az előfutamát és 4:44.74 perccel, a legjobb idővel jutott az esti döntőbe. A 19 éves pécsi úszó - akinek nem fejlődött ki rendesen a jobb karja - a fináléban is remekül versenyzett, és végül csak centimétereken múlt, hogy nem sikerült győznie.

"Az előfutam után visszamentem pihenni egyet a szállásra, három órával a döntő előtt pedig már újra itt voltunk az arénában. Nagyon jó verseny volt ez a döntő, és nagyon örülök annak, hogy így sikerült" - nyilatkozott Konkoly Zsófia. "A hajrában beleadtam a szívemet, szinte csak az vitt előre. Már a selejtezőben is egyéni csúcsot úsztam, a fináléban pedig még azon is javítani tudtam, így teljesen elégedett vagyok azzal, hogy ez egy ezüstéremre volt elég. Sőt, ha bronzérem lett volna, annak is nagyon tudtam volna örülni" - tette hozzá az S9-es kategória idei Európa-bajnoka.

Elárulta még, hogy bár az előfutam végül sima lett, előtte izgult, milyen időt tud majd úszni, mert korábban sérült volt a bokája, amit két-három hetet pihentetni kellett. A döntőben meg azért izgult, hogy minél előbb tudjon végezni.

Nyitókép: Twitter/Paralympic Games