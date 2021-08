A horvátok legyőzése után: „Mindenki száztíz százalékot teljesített”

Märcz Tamás szövetségi kapitány: „Rendkívül jó horvát csapat jött szembe. Tudtuk, hogy nekünk is nagyon jól kell játszani a győzelemhez. Nem tudtuk nagyon kevés gólon tartani őket, mint az olaszokat, de sokkal jobb volt a támadójátékuk, mint az olaszoknak. De a miénk is sokkal jobb volt. Végül is az eredmény és a negyeddöntős lépcső számít. Ez egy kritikus küszöb minden világesemény. Nagyon gratulálok a srácaimnak, mert borzasztó összeszedetten játszottak és nagy tűzzel, azt valósítottuk meg, amit szerettünk volna. Igazából az számít, hogy milyen minőségben adjuk elő, amit tudunk, és ma egy kicsivel jobbak voltunk, mint a horvátok. Talán most játszott a legjobban a tornán a magyar csapat, de ezt folytatni kell, mert az ellenfél, aki jön szembe, a görög csapat nagyon-nagyon jó. Így utólag örülök, hogy kikaptunk a csoportban a görögöktől, mert így még erősebb lesz a motiváció.”

Manhercz Krisztián, aki nyolc lövésből hét gólt lőtt: „Öt éve vártunk erre a meccsre mi, akik ott voltunk Rióban, akkor veretlenül lettünk ötödikek. Úgy készültünk erre a mostani mérkőzésre, hogy ez lesz az elmúlt öt év meccse. Olyan is volt. Amit kitűztünk magunk elé, az sikerült. A mérkőzés elejétől megvolt a tűz bennünk. Nagy Viktor ma is szenzációsan védett, és jó volt a védekezésünk, rengeteg jó blokkunk volt, ez az a védekezés, amivel komoly eredményt el lehet érni.”

Angyal Dániel: „Nagyon jól funkcionáltunk mint csapat. Volt egy Manónk (Manhercz Krisztián), aki hatalmasat játszott, neki külön is gratulálok. Mindenki száztíz százalékot teljesített. Az egész mérkőzésen nagyon koncentráltan tartottuk az energiákat. A horvátok sem játszottak rosszul, az a néhány extra döntött, amit mi egyénileg és csapatszinten is beletettünk.”

Nyitókép: Laurence Griffiths/Getty Images