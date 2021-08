Bíró Attila: ezt megérdemeltük, bár nem így osztják a sikereket

Illés Anna: „Küzdöttünk, nagyon küzdöttünk, hála Istennek meg is lett az eredménye. Mindenkit vitt előre a szíve. A világligán már tudtunk elődöntőt nyerni egy hónapja, azon vagyunk, hogy most is így legyen.”

Gurisatti Gréta: „Nagyon nehéz volt az időszak mindenki számára, minden sportolónak ilyen csapatot kívánok. Azt mondtam a meccs előtt a lányoknak, hogy ha a tüzes tekintet, az öklöző kép és a dobbanó szív meglesz, akkor minden meglesz. Így lett.”

Leimeter Dóra: „Nagyon kemény mérkőzés volt, hiába vezettünk, tudtuk, hogy vissza fognak jönni. Nagyon-nagy csapatmunka volt. Nagyon fontos momentum volt, hogy mi lőttünk gólt akkor, amikor háromgólos hátrányukból kiegyenlítettek. Ez egy nagybetűs CSAPATMUNKA volt.”

Bíró Attila, szövetségi kapitány: „Megérdemeltük ezt az eredményt, bár nem így osztják a sikereket. Sokkal többet tettünk elöl és hátul is.”

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás