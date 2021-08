Lőrincz Tamás éremért birkózhat

A világ- és Európa-bajnok Lőrincz Tamás a japán Jabiku Sohej ellen az első menetben egy intés után kihasználta, hogy az ellenfelet parterhelyzetbe küldték. Szép pörgetéssel szerzett hárompontos előnyt.

A félperces pihenő után gyűrték egymást tovább. Lőrincz aktívabb volt, de nem tudott újabb akciót csinálni, igaz, nem is neki volt sürgősebb. Ám a japán is kapott egy pontot intéssel, Lőrincz is parterbe kényszerült. Jól védekezett, 1:40-nel a vége előtt maradt a 3-1-es vezetés.

Állásból folytatták. Kereszték egymáson a fogást, nem találták. Harminccal a vége előtt befogta a japán karját, de fontosabb volt, hogy teltek a másodpercek.

Leperegtek, Lőrincz Tamás 3-1-es pontozásos győzelmet aratott, s bekerült a legjobb négy közé. A következő mérkőzésén éremért birkózhat. A mérkőzés magyar idő szerint 11.15-kor kezdődik.

„Az első menet nagyon rendben volt, sajnos, miután ez volt az első meccsem, nagyon besavasodtam. Az utolsó tíz másodpercben volt egy nagyon meleg szituáció, de szerencsére már nagyon el volt fáradva. Most itt állok a döntő kapujában, remélem, sikerül belépnem rajta.”

Következő ellenfele a horvát Bozo Starcevicet nagy csatában legyőző kétszeres világbajnoki bronzérmes, iráni Mohammad Ali Geraei lesz.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás