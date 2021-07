Edzője testőrt állítana Milák Kristóf mellé

Milák Kristóf kicsit csalódott volt a 200 méteres pillagóúszás döntője után, hogy az aranyérem mellett a világcsúcs nem jött össze, edzője, Selmeci Attila viszont egy pillanatig nem volt boldogtalan.

„A verseny előtt nagyon nem féltettem, 90 százalékban biztos voltam abban, hogy megnyeri. Ám mindig óvtam attól, nehogy valami váratlan dolog közbejöjjön, és sajnos most több is közbejött. Ez megint intő jel arra, hogy nem lehet biztosra menni, mindig lehetnek olyan tényezők, amelyek akadályozzák a teljesítményt. A cél így is teljesült, olimpiai bajnok lett, ez volt a lényeg” – mondta az Infostartnak az edző.

Selmeci Attila részletesen elmesélte a zavaró tényezőket.

„Én ideges típus vagyok, de próbálom, amennyire lehet, ezt palástolni. A legokosabb ilyenkor, ha minél távolabb tartom magam, csak messziről figyelem. Néztem, hogy a megbeszélt időre nem volt a medencénél, vártam 5-10 percet, még mindig nem jött, de biztos voltam abban, hogy tudja, mi a dolga. Már majdnem 20 perc eltelt, mire előkerült. Mondtam neki: Kristóf, már vízben kellene lenned. Visszakérdezett, hogy mikor kezdődik a döntő. Ezután mint az őrült, kezdett el készülődni, 10:05-kor esett be a versenymedencébe, 500 métert ha ment. Utána a nadrágja elszakadt, rohant a call roomba, de ott hagyta az akkreditációs kártyáját, akkor még azért vissza kellett mennie. Ami összejöhetett, az össze is jött. Hogy így is olimpiai bajnok lett, azért letérdelek és megcsókolom az anyaföldet.”

A 63 éves edző szerint sokat számított, hogy hiába érkezett világcsúcstartóként és világbajnokként Tokióba, ez volt tanítványa első egyéni olimpiai döntője.

„Eleve lassabban kezdett, biztosra akart menni, és a harmadik hossztól ő uralta a medencét. Annyit úszott, ami elengedő volt a győzelemhez. Kinézett oldalra is, nem volt kétséges a sikere.

Önmagának csalódást okozott, jobbat várt, de nem volt még felkészülve arra a teherre, amit az első olimpia jelent, és az, hogy mindenki tőle várja a jó eredményt.”

Hogy hasonló helyzetek elkerülhetők legyenek, azt mondta, még jobban oda kell figyelni Kristófra, mosolyogva hozzátette, hogy egy testőrt fog mellé állítani, hogy figyeljen rá.

Selmeci elárulta, hogy nem szívesen beszélt a világcsúcsról, mert rekordok akkor születnek, amikor nem is várja az ember. Például 2019-ben a vb-n sem várt tőle senki tőle aranyérmet, ehhez képest világcsúccsal győzött Kvangdzsuban. Ő azt várta az úszótól, hogy Eb-eredményénél, az 1:51.1-nél jobbat fog úszni, most ettől némileg elmaradt.

„Biztos, hogy amikor újra elkezd készülni, olyan állapotban lesz, hogy jó ideig még ő tartja a világcsúcsot.”

Felidézte azt is, hogy milyen volt az út, amit Milák Kristóffal együtt bejártak, Érdről indulva, a tokiói dobogó tetejéig.

„Amikor elkezdtünk közösen dolgozni Érden, álmomban sem gondoltam volna, hogy olimpiai bajnok lesz. 14 éves korában került hozzám, akkor egy gyerek volt a csoportból. Az első pozitív benyomások akkor értek, amikor 2014 nyarán elindult 100 pillangón a serdülő bajnokságon és meglepetésként megnyerte, nem számítottunk rá. Addig hátúszásban próbálkozott, de akkor gondolkodtam el azon, hogy nem valószínű, hogy ebben fog jeleskedni. Akkor megpróbáltuk a pillangót, a következő évben már arra helyeztük a hangsúlyt, és ez be is jött. Grúziában az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon elromlott az elektromos időmérő, negyediknek hozták ki, fel volt háborodva, mert másodiknak érezte magát. Utána az 2016 ifi Eb aranyérme volt az első nagy eredmény. Akkor éreztem először, hogy klasszis van a kezeim között, akiből világklasszis válhat. Az igazán nagy teljesítményre még egy évet várni kell, 2017-ben 100 pillangón országos csúccsal második lett a felnőtt vb-n –

akkor gondoltam, hogy ez a gyerek egyszer olimpiai bajnok is lehet.”

Egy évvel később a felnőtt Eb-t is megnyerte Milák, valamint az ifújsági olimpián és a korosztályos vb-n sem talált legyőzőre. 2019-ben a dél-koreai vb-n pedig a már említett, hatalmas világcsúcs: 1:50.73 és az aranyérem következett. Minden tökéletesnek tűnt, amikor a koronavírus-járvány miatt elhalasztották a tokiói olimpiát.

„Ez megviselte Kristófot, és koronavírusos is lett, kihagyott egy időszakot, nem volt kedve úgy készülni, sok problémánk akadt.

Sokszor megfordult a fejemben, hogy vajon fel tudunk-e tisztességesen készülni Tokióra.

Szerencsére januártól jól haladt a munka, és a májusi Eb igazolta ezt, akkor nagyon jól úszott.”

A diadal után a szerda délutánt megkapta pihenőnek Milák, de csütörtökön már újra a medencében lesz jelenése, hiszen kezdődnek a 100 pillangó előfutamai. Ebben az amerikai Caeleb Dressel a favorit – az edző szerint 4-5 tizeddel jár a magyar előtt, de éremre esélyes Milák.

„Mostantól a 100-on van a hangsúly, de előtte fel kell neki ezt dolgoznia. Látszik rajta, hogy nem találja a helyét, kapkod, nincs itt igazán, kell egy kis idő, hogy lehiggadjon megint, túltegye magát fejben is a 200-on.”

A Honvéd edzője azt is kiemelte, hogy még sok jó éve lehet Miláknak.

„Ereje teljében van, már állt mindegyik dobogón, most már a rutint is megszerezte, nagy meglepetések már nem érhetik. Minden azon múlik, hogy mennyire lehet őt motiválni. A legnagyobb eredményét elérte most, és annyi érme van, hogy három szekrény is kevés hozzá. Ám a siker olyan mint egy méreg, egy kábítószer. Aki sikeres, nem szeret veszíteni. Azok a sikeresek, akik gyűlölnek veszíteni. Ha ez a méreg benne hatásos, akkor remélem, hogy jó pár évig fogunk még vele találkozni. A csúcson maradni mindig nehezebb, mint oda felérni” – fejtette ki Selmeci Attila.

Nyitókép: YouTube/ Magyar Úszó Szövetség - hivatalos csatornája