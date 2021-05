Mohamed Aida hetedik olimpiája - nyilvánosság elé álltak a tiltakozó csapattársak

A magyar női tőrválogatott négy tagja nyílt levélben tiltakozik az ellen, hogy a 45 éves Mohamed Aida a magyar szövetség (MVSZ) döntése értelmében bekerült az idén nyárra halasztott tokiói olimpiára készülő csapatba.

A Kreiss Fanni közösségi oldalán nyilvánosságra hozott levélben Kondricz Kata, Lupkovics Dóra, Pásztor Flóra és Kreiss felidézte, hogy Feczer Viktor vezetőedző 2019-ben kijelentette: csak Mohamed és Kreiss helye biztos a csapatban, a többieket váltogatta a nemzetközi versenyeken. Mivel a jó eredmények elmaradtak, a válogatott a hatszoros olimpikon Mohamed nélkül szerepelt a 2019-es Európa-bajnokságon, amelyen ötödik lett.

Ezt követően a budapesti világbajnokságra Mohamed visszakerült, de a csapatnak nem sikerült a legjobb nyolc közé kerülnie. A folytatásban, a világranglista 11. helyéről indulva a tőrözők - Mohamed Aida nélkül - olimpiai kvótát szereztek, mert minden hátralévő világkupa-állomáson a nyolc közé jutottak.

"Mindeközben Aida a csapatmunkában nem vett részt, a közös pszichológiai foglalkozásokat, erőnléti edzéseket nem látogatta a sikertelen világbajnokság után.

Amikor először kijutó helyen álltunk, újra elkezdett részt venni a közös felkészülésben"

- olvasható a nyílt levélben.

Az aláírók hangsúlyozzák, hogy tavaly nemzetközi versenyek hiányában csak hazai viadalokon tudtak szerepelni, de ezeken egyéniben rendre jobbnak bizonyultak a tapasztalt vívónál.

"A fent említettek fényében

kérjük Lupkovics Dóra és Mohamed Aida olimpiai csapatban betöltött pozíciójának újratárgyalását"

- zárul a levél. Mohamed Aida nagyon készült "Erre a forgatókönyvre nem számítottam" - reagált még a levél megjelente előtt a Blikknek a csapatba kerülés hírére Mohamed Aida. "Bár jó lett volna egyesben is vívni Tokióban, azért hatalmas dolog, ami történt. Igazi csoda, hogy ott lehetek a hetedik olimpiámon. Mindenki nagyon boldog volt a családban, de másoktól is folyamatosan kapom a gratulációkat. A férjem most Kanadában van, könnyekben tört ki, mikor meghallotta a hírt. Ő látta, mennyit küzdöttem ezért az elmúlt időszakban. A végsőkig kitartottam, nem tervezgettem a nyaram, hogy hova megyek pihenni. Más döntés esetén is készültem volna tovább a csapattal. Kemény időszak volt, de a kitartás meghozza gyümölcsét. Mindent megteszek a jövőben is, hogy a legjobb formában legyek, s a csapat a lehető legjobb eredményt érje el az olimpián."

"Az én döntésem volt, hogy a magyar ranglista első négy helyezettje utazzon, így került be a csapatba Mohamed Aida, amire végül a szövetség is rábólintott" - fogalmazott a lapnak Udvarhelyi Gábor szövetségi kapitány szintén a levél előtt, leszögezve, hogy a tartalék szükség szerint be tud majd szállni a játékokon.

A tokiói olimpiára utazó magyar vívó-válogatott összeállítása az éjszakába nyúló keddi elnökségi ülésen vált véglegessé. Az MVSZ beszámolója szerint a válogatási elvek alapján a ranglisták első helyezettje automatikus indulónak számított, a többiek részvételéről a szakági vezetőedzők és a szövetségi kapitány javaslata, valamint a szakmai bizottság véleményezése alapján zárt ülésen határozott az elnökség.

A női tőrválogatottat Kreiss Fanni, Pásztor Flóra, Kondricz Kata (egyéni és csapat), illetve Mohamed Aida (csapat) alkotja,

Lupkovics Dóra tartalékként szerepel a névsorban.

Amennyiben pástra lép Tokióban, az olimpiai szerepléseket tekintve csúcstartó lesz Mohamed Aida. A világbajnoki ezüstérmes és Európa-bajnok tőröző eddig hat ötkarikás játékokon (1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016) vett részt, így Tokió lehet a hetedik olimpiája.

Az olimpiai vívóversenyeket július 24. és augusztus 1. között rendezik Tokióban.

