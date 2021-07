Nemcsik Zsolt: Szilágyi Áron az űrben jár

„Nehéz szavakat találni, egész egyszerűen elképesztő volt az, amilyen nyugodtan, magabiztosan vívta végig az olimpiát. Gyakorlatilag egyetlen küzdelmes asszója volt, nagyon nagy formában volt a grúz fiú, igen megnehezítette a dolgát, de úgy emlékszem, minden olimpián, amit megnyert, így volt, az elődöntő volt a döntő igazából. Szerencsére az olasz nem tudott már ellenállni neki” – futott végig Szilágyi Áron asszóin röviden az athéni döntős.

Nemcsik Zsolt úgy látja, hogy a háromszoros olimpiai bajnok

Tokióban tudta hozni a vívása legjavát.

Felhívta arra a figyelmet, hogy Szilágyi Áron többször nyilvánosan kijelentette, hogy azt az öt asszót kell megnyerni, és ő megnyerte. Ezzel pedig új fejezetet írt a sporttörténelemben.

„Férfi vívásban egyáltalán nem volt háromszoros egyéni olimpiai bajnok eddig, a nőknél a tőröző Valentina Vezzalinak sikerült a tripla, ezért mondtam azt, hogy ez tényleg sporttörténelem. Csak szuperlatívuszokban lehet beszélni róla és még hátravan a csapatverseny” – mondta Nemcsik Zsolt.

A korábbi kardozó úgy látja,

Szilágyi Áron technikailag, sebességben, fizikailag és mentálisan is fölé nőtt a többieknek.

„A mentális része nyilván kiemelendő, mert azon a napon abba a pillanatba kell a lehető legjobb állapotban lenni, ő a legalkalmasabb erre, azt gondolom, a mai kardvívó mezőnyben, az, hogy a többi mérkőzése ilyen sima volt, az nem annak köszönhető, hogy az ellenfelei nem voltak felkészülve vagy rosszak voltak, gyengék voltak, hanem egyszerűen ő van ilyen fölényben mindenkivel szemben.

Az űrben jár

a mezőnyhöz képest.

„Az elődöntő volt a kulcspontja az egész olimpiai tornának. A második félidőben, amikor 8–5-ös hátrányból a grúz följött és vezetett 13–12-re, itt nem a technikai fölény csillogtatása kellett, hanem Áron küzdeni tudása, megmutatta, hogy ezt is tudja” – értékelte a legszorosabb asszót Nemcsik Zsolt.

Úgy véli, a magyar döntőbeli ellenfele kihozta magából a maximumot ezzel az ezüstéremmel. Szilágyi szempontjából fontos volt, hogy az olasz meg tudta verni az elődöntőben a koreai Kimet, mert ellene nehezebb dolga lett volna a magyarnak, ezt jelzi, hogy nemcsak a tokiói, hanem a riói olimpiának is ő lett a bronzérmese, és vele nagy csatái voltak korábban. Nemcsik abban bízik, hogy az egyéniben elmaradó Kim elleni csata összejön majd a csapatverseny döntőjében. Felhívta a figyelmet arra, hogy Szilágyi Áronnak nem a legnagyobb neveket kellett most legyőzni az aranyéremért, de például a grúz hatalmas formában volt, a négy közé jutásért legyőzte a világranglistát vezető koreait, jó edző késztette fel a játékokra, mégis fölül tudta múlni a magyar.

Nemcsik Zsoltnak elsősorban nem a közös csapatban kivívott 2007-es, szentpétervári világbajnokságon megszerzett aranyérem jut eszébe Szilágyi Áron újabb győzelme kapcsán, hanem az a kisfiú, aki már 14 évesen a Vasas színeiben jobbnál jobb eredményeket ért el.

„Megható látni, hogy milyen eredményeket ér el az az egykori kisfiú,

Gerevich György személyében közös edzőnk volt, remélem, föntről ő is nézte a tanítvány harmadik olimpiai bajnoki címét, mert egész egyszerűen döbbenetes, hogy milyen messzire jutott ez a kis srác.

A 2007-es világbajnokságra sérülés miatt utazhatott, a világ talán akkor csodálkozott rá, hogy ki ez a fiú, de Nemcsikék természetesen tisztában voltak vele, nem véletlenül volt már ilyen fiatalon tartalék egy olimpiai kvalifikációs vb-n. Jól teljesített a világbajnok csapatban, alapemberré vált, és onnantól kezdve kirobbanthatatlan ebből a csapatból. Ennek a vb-nek ugye már 14 éve, ő mégis ott van.

Decsi Tamás és Szatmári András a 32 között kiesett, Nemcsik Zsolt szerint az egyéni eredménynek a csapatverseny szempontjából nincs jelentősége. Gémesi Csanád tartalékként várja a bevetést, a volt kardozó arra számít, hogy biztosan bevetik majd.

„Ők négyen nagyon jó egységet alkotnak

– mondta az InfoRádiónak Nemcsik Zsolt –, ezt többször bebizonyították, legutóbb a budapesti világkupaversenyen, le is győzték a toronymagas esélyes koreai csapatot, illetve két éve a budapesti világbajnokságon egyetlen találattal kaptak ki tőlük, és a többi csapatot is legyőzték már többször. Áronnak más a feladata, mint társainak, neki a földre kell visszajönnie abból az égi magasságból, ahol most járt. A többieknek pedig össze kell rakniuk magukat. Ezekkel tisztában vannak ők is, elég rutinos társaság, meg fogják tenni a magukét.”

Nyitókép: Illyés Tibor