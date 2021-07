Így magyarázta meg Fucsovics Márton a váratlan lépését

„Nehéz szívvel, külső-belső fájdalmakkal, de idő előtt búcsút kell, hogy intsek életem első olimpiájának, melyen résztvevőként ott lehettem. Vállsérüléssel vágtam neki az útnak, amit szerettem volna inkognitóban tartani, mert ahogy azt többször is említettem már, sokat jelentett számomra az, hogy a pályafutásom során először sikerült eljutnom az olimpiára, ahol most sok-sok honfitársammal együtt versenyezhettem volna, dicsőséget szerezve ezzel a hazámnak. De bárhogy is megtettem mindent és megtettek itt értem a helyszínen is, és otthon is minden erőfeszítést annak érdekében, hogy pályára tudjak lépni, sok szempontot mérlegelve – főleg a teniszezőket érintő több órán át tartó folyamatos fizikai terhelést – mégis úgy döntöttünk, hogy a mai játéktól, a Hubert Hurkacz (ATP-12.) elleni mérkőzéstől játék nélkül visszalépek, a következő versenyekre tekintettel is. Sajnálom, hogy nem tudtam megmutatni hogy mire vagyok képes az olimpián. Remélem lesz még rá lehetőségem. Csalódott vagyok… Ezúton is megköszönöm a Magyarock-Olympic Team Hungary támogatását és segítségét, természetesen az egész magyar csapatnak nagyon szurkolok és kívánok nekik sok sikert és dicsőséget a továbbiakhoz!”

A kvalifikációt szerzet magyar teniszezők közül Babos Tímea már itthon úgy döntött, hogy sérülése miatt nem vesz részt az olimpián, s emiatt párostársa, Jani Réka sem indulhatott. Fucsovics Márton Tokióban lépett vissza.

Nyitókép: MTI/AP/Alberto Pezzali