Tom Cruise látványos kaszkadőrmutatvánnyal készül az olimpia záróünnepségére

Bár még több mint egy hét hátravan a párizsi olimpiából, a szervezők már javában készülnek a záróünnepségre. A megnyitón többek között olyan világsztárok léptek fel, mint Lady Gaga vagy a súlyos betegsége után visszatérő Celine Dion, és a jövő vasárnapi záróünnepségen sem maradunk csillagok nélkül.

Mint ismert, a következő nyári olimpiát Los Angelesben rendezik, és augusztus 11-én egy rendkívül látványos kaszkadőrmutatvány keretében veszi majd át Párizsban az olimpia zászlót a Mission Impossible- és a Top Gun-filmek sztárja, Tom Cruise – írja a Deadline értesülése alapján a liner.hu.

Tom Cruise már számos életveszélyes kaszkadőrmutatványban részt vett, így vélhetően rutinosan megoldja majd a maga feladatát, amit valószínűleg nagyon várnak már a rajongók, illetve a Párizsban tartózkodó szurkolók.

Tom Cruise watching Simone Biles : He was I’m doing that on my next movie .. #Olympic2024 pic.twitter.com/r0EOAAD770