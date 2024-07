Sós Csaba: ilyenre emberemlékezet óta nem volt példa olimpián

Tokió aranyérmese, a világcsúcstartó Milák Kristóf a legjobb idővel került be a hosszabbik pillangóúszó számban a párizsi olimpia középdöntőjébe.

„Milák Kristóf mozgása kiemelkedik a mezőnyből, efelől nem sok kétségük volt eddig sem. A lényeg az, hogy a középdöntő és a döntő után is ez maradjon a sorrend” – mondta a 200 méteres pillangóúszás selejtezője után Sós Csaba az InfoRádióban.

A magyar válogatott szövetségi kapitánya szerint az első futamból nagy következtetéseket nem kell levonni, mert az úszók ilyenkor még sokat tartalékolnak, a középdöntőben, majd a döntőben is jobb időeredményeket érnek el. Azt pedig nem tartja fontosnak, hogy Milák Kristóf egyre lassabb ötven métereket teljesített, mert 200 pillangón ez nem ritka.

Márton Richárd az utolsó helyen jutott be ugyanebben a számban a középdöntőbe, az úszó a saját teljesítményéről azt nyilatkozta, hogy szándékosan próbált a 12-13. helyre elegendő időeredményt elérni, de ennyire nem akarta kicentizni a továbbjutást.

Németh Nándor viszont negyedik legjobb idővel lépett tovább a 100 méteres gyorsúszásban, csak egy századmásodperccel maradt el a futamgyőzelemtől.

„Nándi eddig is stabil volt, ez most már hat éve így történik minden világversenyen. Meggyőződésem, ha nagyon muszáj lett volna, ha ez döntő vagy középdöntő lett volna, akkor a végén még tudott volna jobbat is úszni. Reméljük, hogy ez a magabiztosság megmarad a középdöntőben is. Ott robosztus mezőny van, minden század számít majd” – fejtette ki a szövetségi kapitány.

Az első világversenyén részt vevő Jackl Vivien viszont a 400 méter vegyes után az 1500 gyorson sem jutott tovább. Az ő teljesítményét elemezni fogják, de Sós Csaba biztos abban, hogy a tehetséges úszó még sok sikert fog elérni pályafutása alatt.

A szövetségi kapitány ismét megjegyezte, hogy a medence lassú, a harmadik nap telt el úgy, hogy nem úszott senki sem világcsúcsot, "erre emberemlékezet óta nem volt példa", a 100 méteres férfi mellúszást például a világcsúcsnál két másodperccel gyengébb idővel meg lehetett nyerni. Továbbra is úgy véli, hogy két éremre van reális esélye a magyar csapatnak, 200 méter pillangón Milák Kritófnak és 200 háton Kós Hubertnek.