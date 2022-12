Végre megszólalt Kylian Mbappé is

Kylian Mbappe megtörte a hallgatást az Argentína ellen tizenegyesekkel elveszített vb-döntő után, és az első posztjában határozott kijelentést tett.

A címvédő emlékezetes mérkőzést vívott Dohában Lionel Messi Argentínájával, és Mbappé egyedül tartotta versenyben a franciákat, két gólt jegyzett a rendes játékidőben, majd egyet a hosszabbításban, és végül a tizenegyes-párbajban is betalált, ám ez sem volt elég az aranyéremhez. Hiába lett a vb gólkirálya is nyolc góllal, a díjkiosztón vigasztalhatatlannak tűnt, pedig még Emmanuel Macron francia elnök is próbálta jobb kedvre deríteni.

Végül hétfőn nem sokkal dél előtt adott magáról életjelet a PSG csatára: Visszatérünk – írta a Twitteren, és hozzá egy olyan képet csatolt, amelyen éppen a díjkiosztón átvett Aranycipőt nézi.

Nyitókép: A francia Kylian Mbappét (k) Emiliano Martínez argentin kapus (j) és Emmanuel Macron francia elnök vigasztalja az Argentína-Franciaország döntő után 2022. december 18-án. MTI/EPA/Friedemann Vogel