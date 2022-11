Csatatérré változott Brüsszel a belga–marokkói meccs után – videó

A szurkolók autókat rongáltak meg és gyújtogattak, a helyszínre rendelt rendőrök vízágyúkat és könnygázt vetettek be a randalírozó tömeg feloszlatására.

A La Libre belga napilap azt írja, közösségi oldalakon terjedő videókon látható, hogy a rendbontók marokkói zászlókkal a kezükben megtámadnak egy járművet a brüsszeli városközpontban. A lap azt is közölte, hogy egy az incidensről tudósító újságíró megsérült a petárdázás következtében.

A brüsszeli hatóságok a Twitteren keresztül a városközpont elkerülésére szólítottak fel. Phillip Close, Brüsszel főpolgármestere Twitter-üzenetében elítélte az incidenst, és közölte, hogy a rendőrség elkezdte a rendbontók letartóztatását.

Europa is een tikkende tijdbom....



Rellen uitgebroken in Brussel tijdens België-Marokko: brand op straat en step in autoruit, politie zet waterkanon in (Brussel) pic.twitter.com/RuDpjzjOgq — GEWOON ⚓️ MEREL (@crazybytez) November 27, 2022