Gareth Southgate azt ígéri, le fognak térdepelni az angol játékosok

Általános jellemző: ha egy csapat nagyon rossz teljesítményt nyújt, könnyű negatív rekordokra, „alig volt még ilyen” megállapításokra jutni. A házigazda válogatott még soha nem veszített el nyitómérkőzést, s nem volt a félidőben kétgólos hátrányban. (Egyáltalán hátrányban is csak egyszer, 1982-ben Spanyolország, mégpedig Honduras ellen.) Egymást követő második vb-nyitótalálkozón maradt gól nélkül az ázsiai reprezentáns, négy éve, Oroszországban 5-0-ra megverték a szaúdiakat Sztanyiszlav Csercseszov játékosai. Jó kérdés, Katar lesz-e az első rendező, amelynek válogatottja szerzett gól nélkül esik ki?

Nézzük a másik oldalt: Enner Valencia, Philip Lahm, Paulo Wanchope, Neymar és Cserisev után az ötödik olyan futballista a mostani évszázadban, aki a vb nyitómérkőzése után már kétgólos. Ami a világbajnokságok történetét illeti, a 2014-ben is csapata legjobbjaként tündöklő, mostanság a török Fenerbahcét erősítő csatár hazája sorozatban ötödik vb-gólját szerezte. Bár megsérült, lebicegett a pályáról, van arra reménye, hogy beállítja majd Eusébio, Paolo Rossi és Oleg Szalenko rekordját, akik válogatottjuk sorozatban hat vb-gólját jegyezték.

Az ecuadoriak jól állnak a megszerzett három ponttal, de várhatóan ennél két nehezebb mérkőzésük lesz, pénteken a hollandokkal játszanak, ha pontot szereznek, még egyet lépnek előre, ha nem, a szenegáliak ellen még mindig biztosíthatják a továbbjutást.

Az afrikai válogatott játékerejét nehéz kalibrálni, de Sadio Mané kiesése óriási érvágás. Nagyon sok múlhat a Chelsea kapusán, vagy egyáltalán a Chelsea játékosain. A védelem oszlopa az immár csapatkapitány Kalidou Koulibaly, mögötte pedig Édouard Mendy véd majd. Utóbbit 2021-ben megválasztották a világ legjobb kapusának, a londoni Kékeknél töltött első szezonja fantasztikusan alakult, de a mostaniban kiszorult az első csapatból.

Az afrikai csapatok közül, még az idei Aranylabda-szavazás második helyezettje nélkül is, a szenegáliak kerete tűnik a legjobbnak, egyébként ők a kontinensbajnokok is, a mostani az aranygenerációjuk, még erősebb a 2002-esnél is, amely, óriási meglepetésre, megverte a világ- és Európa-bajnok franciákat a szöuli nyitómérkőzésen. Amióta Aloiu Cissé a szövetségi kapitány, 2017-ben negyeddöntős, 2019-ben ezüstérmes, 2021-ben aranyérmes volt a csapat az Afrika-kupán, 2018-ban csak egy fura szabály miatt maradt le a továbbjutásról a vb csoportszakaszában, most pedig a papírforma szerint az ecuadoriakhoz hasonló esélye van a csoport második helyére. Egy bravúr hollandok ellen sokat segítene.

A B csoportban az angolok az irániakkal kezdenek. Azok után, hogy Gareth Southgate irányításával a válogatott a legjobb négy között volt a legutóbbi világbajnokságon és csak tizenegyesekkel veszítette el a legutóbbi Európa-bajnokságot, a brit média egy része szerint a szövetségi kapitány állása is a tét a tornán. Ezt jelenti a nagyon-nagyon rossz Nemzetek Ligája-szereplés.

A kapitánynak akadtak gondjai a torna előtt sérülések miatt, de Kalvin Phillips kivételével a legerősebb tizenegyét tudja pályára küldeni, talán még Kyle Walker játszana, ha nem lenne sérült. Southgate a vasárnapi sajtótájékoztatón közölte, hogy a kezdés előtt, az otthoni szokásoknak megfelelően, játékosai le fognak térdelni, a diszkrimináció ellen tiltakozva.

Este bemutatkozik az Egyesült Államok és Wales válogatottja. A „sárkányok” 1958 után játszanak ismét vb-mérkőzést, emlékezetes, hogy akkor a magyar válogatott kárára jutottak a legjobb nyolc közé. Akkor csak Angliában játszottak „légiósaik” (a nagy sztárt, a Juventust erősítő John Charles kivételével), most Gareth Bale, például, éppen az Egyesült Államokban, az ottani bajnokcsapatban futballozik. Várhatóan lesz is egy klubtársa az ellenfélnél: Kellyn Acosta.

Nyitókép: MTI/EPA/Felipe Trueba