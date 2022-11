Egy vagyonért ilyen konténerben lakhatnak a Katarba látogató szurkolók - képek

Katarban a szállodák száma véges, így a 2022-es labdarúgó-világbajnokságra az ideérkező 1,5 millió szurkolóknak átmeneti szálláshelyeket kellett kialakítani – írja a noizz.hu.

Megoldásként konténerházakat építettek, amelyek így néznek ki:

Az áruk 200-220 dollár között mozog egy éjszakára, ami átszámítva 80-88 ezer forintot jelent.

A szurkolók elégedetlenek a konténerszállásokkal. Egyesek a kis méret miatt panaszkodtak, mások pedig a melegre, ugyanis a legtöbb szobában csak ventilátor van. Ez azért okozhat problémát, mert Katarban napközben még most is 28 fokos a meleg, ami bár az országban hűvösnek számít, a látogatóknak forró. Probléma az is, hogy bizonyos szurkolói zónák nehezen megközelíthetők Dohából.

Welcome to the World Cup in Qatar, where you can pay more than $200/night to stay in a shipping container. pic.twitter.com/ryhhOvPmhN — Joe Pompliano (@JoePompliano) November 9, 2022