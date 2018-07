Este meggyógyulhat az angolok tizenegyesfóbiája

Most már a nyolc közé jutásért is egy dél-amerikai tréner csapatát kell legyűrni: az argentin José Pekerman által irányított kolumbiai legénységet. Tegyük hozzá: amikor az elmúlt negyedszázadban a legjobb nyolcba jutottak, nem kaptak gólt a nyolcaddöntőben, 2002-ben a dánokat 3-0-ra, 2006-ban az ecuadoriakat 1-0-ra verték meg. De az is idetartozik, 2012 óta, amióta Pekerman a szövetségi kapitány, a kolumbiaiak még nem kaptak ki európai csapattól.

Az angolok a kolumbiaiakkal tétmérkőzésen eddig csak egyszer találkoztak, 1998-ban, Franciaországban, pontosabban Lens városában 2-0-ra nyertek. A barátságos meccseket is figyelembe véve öt mérkőzésből még veretlenek, fura módon az Angliában játszott meccsek döntetlenre végződtek, külföldön ellenben nyertek. Igaz, az 1995-ös londoni meccshez fűződik a közös történelem legemlékezetesebb momentuma: a legendás, s most Oroszországban a világbajnokságot a helyszínen követő kolumbiai kapus, René Higuita skorpiórúgása.

Az angol lapok – nem éppen kedvesen – David Ospinát, az Arsenal (tartalék)kapusát jelölik meg a kolumbiai válogatott gyenge pontjának. Ugyanakkor kiemelik, hogy a 2014-es világbajnokság meglepetését okozó dél-amerikai rivális, a Los Cafeterosnak, Kávétermelőknek becézett kolumbiai válogatott még erősödött is Radamel Falcao felépülésével. Ráadásul két olyan játékost jelöltek meg a torna eddigi legjobb kolumbiai játékosaként, aki nem volt ott Brazíliában (Yerri Mina, a Barcelona középhátvédje), illetve aki ott kisebb szerepet kapott még (Juan Quintero, az FC Porto a River Plate-nek kölcsönadott középpályása). A dél-amerikaiaknál a nagy kérdés, hogy az első számú csillag, a négy évvel ezelőtti torna gólkirálya, James Rodriguez játszhat-e. José Pekerman tegnap még nem tudott (vagy nem akart) egyértelmű választ adni rá, de az szinte kizárható, hogy a Bayern München középpályása a teljes mérkőzést végig tudja játszani. Ha valami csoda folytán James mégis felépülne, nyilván Murielt szorítja a kispadra. Ospinán kívül akad köztük még egy „angol szakértő”: Davinson Sánchez a Tottenham védője.

Az angoloknál Dele Alli felépült, így minden bizonnyal játszik majd. Nem kell sokat ecsetelni, a belgák elleni kezdőhöz képest alaposan megváltozik a tizenegy, visszatérnek a kulcsjátékosok, köztük és elsősorban a torna góllövőlistáját vezető Harry Kane. Ha a Spurs a csapatkapitányi karszalagot is viselő középcsatára gólt szerez, az első angol futballista lesz 1939, Tommy Lawton nagy sorozata óta, aki egymást követő hat válogatott mérkőzése mindegyikén gólt tudott szerezni.

Az angolok leginkább a büntetőpárbajtól tartanak, a nagy tornákon eddig hétből csak egyszer tudtak nyerni így mérkőzést. Hatszor kiestek. Gareth Southgate-nek is rossz emlékei vannak ezzel kapcsolatban, a hazai rendezésű, 1996-os Európa-bajnokság elődöntőjében ő maga rontotta el a sorsdöntő büntetőt. Ezért is próbálta meccskörülmények között gyakoroltatni a felkészülési időszakban játékosaival büntetőket, s ezért is jelölte már jó előre ki a lövőket arra az esetre, ha este szükség lenne tizenegyes-párbajra. A tervek szerint Kane, Trippier, Henderson, Vardy és Dele Alli lőne. Mi több, még az is elképzelhető, hogy – ahogyan a hollandok tették négy éve, Costa Rica ellen – a háromoroszlánosok kapust cserélnek majd a 119. perc környékén, s Pickford helyére beáll Nick Pope, akinek a legjobb a tizenegyes-hárítási statisztikája a három angol kapus közül.

Kolumbia-Anglia Moszkva (Szpartak Stadion), 20.00, játékvezető: Mark Geiger (amerikai)



A várható kezdőcsapatok:

Kolumbia: David Ospina - Santiago Arias, Yerri Mina, Davinson Sanchez, Johan Mojica - Carlos Sanchez, Mateus Uribe - Juan Cuadrado, Juan Quintero, Luis Muriel - Radamel Falcao

Anglia: Jordan Pickford - Kylie Walker, John Stones, Harry Maguire - Kieran Trippier, Dele Alli, Jordan Henderson, Jesse Lingard, Ashley Young - Raheem Sterling, Harry Kane

Nyitókép: Thanászisz Sztavrakisz