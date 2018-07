Isco: a legszomorúbb nap

„Ez pályafutásom legszomorúbb napja. De ilyen a futball, nem áll meg, ahogy az élet is megy tovább. Ideje felállni, ahogy mindig is tettük, és büszkeséget mutatni az országunk védelmében” - írta közösségi oldalán Isco, aki a legaktívabb spanyol játékos volt az oroszok ellen, de ez is kevés volt a továbbjutáshoz.

Nyitókép: Abedin Taherkenareh