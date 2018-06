Rojo kipakolt: ezt mondta Messi a szünetben

Lionel Messi a világbajnokságok történetének első játékos-edzője, legalábbis úgy tűnik, a válságba került argentin válogatottnál a csapatkapitány teljesen átvette az irányítást. Már a Nigéria elleni sorsdöntő meccs előtt érkeztek olyan hírek, hogy Jorge Sampaoli szövetségi kapitány már nem dönt semmiben, és a legtapasztaltabb játékosok határoznak a csapat összetételéről és a taktikáról is.

Ennek most újabb bizonyítékát lehetett látni Szentpéterváron. A szünetben, még az öltözőfolyosón Messi ügy tartott eligazítást a csapatnak, hogy Sampaoli ott sem volt. A végül a győztes gólt megszerző Marcos Rojo a The Sunnak el is árulta, mi hangzott el a pályára lépés előtt.

"Mindenkinek azt mondta, hogy ez most élet vagy halál kérdése, és hogy az a kötelességünk, hogy gólt szerezzünk, és lőjünk, ha lehetőségünk nyílik. Rosszul is sikerülhetett volna, elbukhattunk volna, de Leo elszánt volt. Azt mondta, hogy menjek előre. Még Mascheranót is felküldte. Mindenkinek azt mondta, hogy mindenképpen támadjon. Olvasta a játékot, és tudta, mit kockáztat. Ő igazi vezető. A legjobb" - mondta a hátvéd, aki valóban előre ment, és megszerezte a továbbjutást érő győztes gólt.

Egyébként a videofelvételek alapján az is kiderült, hogy Sampaoli valóban csak eljátssza a kapitányi szerepet, de az oldalvonalnál a második félidő hajrájában azt kérdezte Messitől, hogy becserélje-e Sergio Agüerót.

