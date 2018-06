Összejön-e a német futball legnagyobb vb-kudarca?

A németek korábban még soha nem estek ki a világbajnokságok csoportszakaszában (1938-ban elbúcsúztak az első ellenféllel, Svájccal szemben, de akkor még egyenes kieséses rendszerben rendezték a tornát), sőt, ázsiai ellenféllel szemben eddig mindig, összesen ötször nyertek, a legutóbbi három alkalommal kapott gól nélkül. A felkészülési mérkőzéseken kétségtelenül nem remekeltek, de ettől még igaz, hogy a legutóbbi 17 tétmérkőzésükből, amelyet a 2016-os Európa-bajnokság óta játszottak, csak kettőt nem nyertek meg, egy döntetlen mellett áll a mexikóiak elleni vereség.

ToniKroost érte kritika az első, sőt a második mérkőzésen nyújtott teljesítménye miatt is, de aztán mégis ő mentette meg a csapatot a svédek ellen, remek lövésével. A Real Madrid nagyágyúja a legutóbbi öt világbajnoki mérkőzésén öt gólban volt részes, hármat ő maga lőtt, kettőt előkészített. Joachim Löw biztosan ManuelNeuert állítja majd a kapuba, JoshuaKimmich – akinél az első két körben senki sem küldött több beadást középre a vb játékosai közül – és Héctor lesz a két szélsővédő. MatsHummels felépült, visszatér, vélhetően Rüdiger játszik majd mellette, Boateng eltiltása miatt. Kroos biztos pont a középpályán, újra szerepet kaphat Özil és Khedira, játszik Reus, s kap még egy lehetőséget Thomas Müller is. Werner és Gomez közül előbbi játéka a valószínűbb – legalábbis a Kicker Sportmagazin szerint.

A dél-koreaiak két szempontból is rossz sorozatban vannak, elveszítették a legutóbbi négy vb-mérkőzésüket (ez történetük legrosszabb eddigi szériájának beállítása, 1986-ben és 1990-ben is összeszedtek négy vereséget egymás után), illetve Oroszországban mindkét mérkőzésükön lőtt ellenük büntetőt az ellenfél (a svédek és a mexikóiak ellen is gól lett belőle), ami azért feltűnő, mert a korábbi 29 vb-találkozójukon csak egyet ítéltek ellenük.

Koreai Köztársaság-Németország Kazany, 16.00, játékvezető: Mark Geiger (amerikai)



A várható kezdőcsapatok:

Koreai Köztársaság: Cso Hjun Vo - Li Jong, Dzsang Hjun Szo, Kim Joung Kvon, Kim Min Vo - Mon Szon Mi, Go Dzsa Csol, Ki Szung Jueng, Hvang He Csan - Szon Hung Mi, Li Dzse Szung

Németország: Manuel Neuer - Joshua Kimmich, Antonio Rüdiger, Mats Hummels, Jonas Hector - Sami Khedira, Toni Kroos - Marco Reus, Thomas Müller, Mesut Özil - Mario Gomez

A másik mérkőzésen a mexikóiaknak egy pont biztosan elég a továbbjutáshoz, de annyi valószínűleg kell, mivel a papírforma szerint a németek legyőzik a dél-koreaiakat. Ebből az következik, hogy Juan Carlos Osorio, a mexikóiak szövetségi kapitánya nem pihentetheti a legjobb játékosait, hiába áll két forduló után hat ponttal a csapat. Ennek ellenére néhány változás elképzelhető. A svédeknél Sebastian Larsson, Viktor Claesson és Albin Ekdal már kapott korábban egy-egy sárga lapot, valószínűleg ők nem kezdenek.