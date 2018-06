A címvédő Németország búcsúzik a labdarúgó-világbajnokságtól

Így az északiak és a közép-amerikaiak folytathatják szereplésüket a vb-n.

A németek korábban még soha nem estek ki a csoportszakaszban.

Az első percekben nem rohanta le ellenfelét a német csapat, de utána nagy mezőnyfölényt alakított ki és többször eljutott a rivális tizenhatosáig. A folytatásban a védekezésre és ellentámadásokra berendezkedő dél-koreaiak is magukra találtak, adódott helyzet előttük is. A 19. percben Dzsung szabadrúgásánál Neuer kiejtette a kezéből a labdát, de gyorsan javított, elütötte a berobbanó Szon elől. A félidő második felében is gyakorlatilag végig a németeknél volt a labda, de a dél-koreaiak szervezetten védekeztek, többször belevetődtek lövésekbe, illetve a német befejezésekből hiányzott a határozottság.

A szünet után előbb Goretzka, majd Werner hagyott ki nagy helyzetet, miközben a csoport másik mérkőzésén a svédek megszerezték a vezetést a mexikóiak ellen. Az ekkor már kiesésre álló németek egyre elkeseredettebben támadtak, küzdöttek, de görcsösen játszottak, többször pontatlanul passzoltak. Bár közben a svédek növelték előnyüket, ettől a németek helyzete nem változott, egyetlen, győzelmet jelentő góllal meglett volna számukra a továbbjutás. De sehogy se jött össze, sorra maradtak ki a helyzetek.

A németek lelkiállapotát jól érzékeltette, hogy a hajrában Hummels az ötösön nem volt képes százszázalékos helyzetben a kapuba fejelni, csak vállal találta el a labdát.

Aztán a ráadásban vezetést szereztek a dél-koreaiak, majd Neuer próbált segíteni az elől lévőknek, de ebből még egy gólt kaptak.

A németek nyerő csapata a világbajnokságon nem állt össze a 23-as keretből a három csoportmérkőzésen húszan kaptak játéklehetőséget, csak a két cserekapus, ter Stégen és Trapp, valamint Ginter nem lépett még pályára.