"Kémkedéssel" készültek a Koreai Köztársaság ellen a svédek

Ravaszak ezek a dél-koreaiak! Amikor a szövetségi kapitányuk, Sin Te Jong észrevette, hogy egy svéd megfigyelő is van az edzésükön, úgy döntött, megkeveri a játékosai mezszámát.

Egy csoportba terelte a játékosait, akik mezt cseréltek egymás között. „Az európaiak számára nehéz azonosítani az ázsiai arcokat” – tette hozzá később, alkalmasint azzal a jóleső érzéssel, hogy így már nem tudják majd a svédek feltérképezni az övéit. Ma délután kettőtől, Nyizsnij Novgorodban kiderül, hogy mennyire vált be a számítása. Ha a dél-koreaiak ravaszak, a svédek alaposak. Már az ellenfél ausztriai edzőtáborában is „kémkedtek”, az edzőpályához közel egy lakást béreltek, ahonnan óriási objektívekel igyekeztek kifigyelni, hogyan is gyakorol az ázsiai csapat. Janne Andersson, a svédek szövetségi kapitánya cáfolta, hogy „kémet” küldtek volna kifigyelni a dél-koreaiakat, hangsúlyozta, tisztelik az ellenfelet. Annyit azért hozzátett: „Noha minden edző folyamatosan azt gondolja, hogy kifigyelik csapata titkait, az is igaz, hogy mindenki szeretne minél többet tudni az ellenfélről.”

A svédek Zlatan Ibrahimović nélkül állították össze a torna előtt a keretüket, de a jelek szerint csupán a nagyvilág gondolja, hogy ez nem jó hír. Andersson szerint sokkal jobb ez a csapatnak, így megoszlik a felelősség, de egyben nagyobb szerepet is vállalnak a kulcsjátékosok.

Andreas Granqvist most a csapatkapitány, aki azt mondta a vasárnapi sajtótájékoztatón, hogy egyáltalán nem nyomasztja őket, hogy az olaszok elleni, az európai selejtezők rájátszásában aratott győzelem óta négy mérkőzésen mindössze egy gólt szereztek, a játékperceket tekintve több mint öt órája nem szereztek gólt. „Mások a barátságos mérkőzések és más egy világbajnokság. S azt is hozzá kell tenni, hogy több, a világranglistán az első tizenötbe tartozó csapat ellen játszottunk, ez is magyarázza, hogy kevésszer kerültünk helyzetbe.”

Dél-Koreában egyébként már nagyon várják a helyi idő szerint este kilenckor kezdőd mérkőzést. Különböző városokban rendeznek közös meccsnézéseket, amelyek előtt népszerű zenekarok jelentik a „felvezető programot”. Állítólag több százezer néző várható.