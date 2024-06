Egy olasz újságíró bókja Luka Modricnak: „Soha ne vonulj vissza!”

„Jó estét, Luca, olasz újságíróként szeretném megköszönni mindazt, amit láttunk tőled, nemcsak ma, hanem az egész pályafutásod során. Újra megmutattad, hogy csúcskategóriás játékos vagy, a kihagyott tizenegyes után azonnal gólt lőttél. Azt szeretném mondani neked, sőt arra szeretnélek kérni, soha ne vonulj vissza! Te vagy az egyik legnagyszerűbb futballista, akinek a mérkőzését valaha kommentálhattam, köszönöm neked.”

Modric először olaszul köszönte meg a dicséretet, majd horvátul folytatta: „Köszönöm ezeket az elismerő szavakat, a szívem legmélyére jutottak. Én is azt szeretném, ha örökre játékos maradhatnék, de sajnos, eljön egyszer annak az ideje, hogy szögre kell akasztanom a cipőimet. Nem tudom, meddig tudom még folytatni, de mindenesetre még egyszer nagyon szépen köszönöm a szavakat. Grazie!”

