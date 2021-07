Bonucci elárulta, miért kaptak 2012-ben négyet a spanyoloktól

Leonardo Bonucci volt eddig az olasz védelem kulcsfigurája, minden mérkőzésen szerepelt, még nem hibázott. A 34 éves hátvéd a torna közben megsérült, majd felépült, 36 éves Giorgio Chiellinivel alkot szinte átjátszhatatlan gátat. Ketten együtt 217 mérkőzésen játszottak az olasz válogatottban, egyetlen idénytől eltekintve több mint egy évtizede klubtársak a Juventusban, egyébként azóta játszanak együtt a válogatottban is. Nem túlzás: ismerik egymás gondolatát is.

Chiellini ugyan nincs százszázalékos állapotban, de az olaszok nagyon remélik, hogy végig tudja majd játszani ezt a mérkőzést is.

Az együtt hetvenéves védőkettős mögött egy fiatal, 22 éves, de már 31-szeres kapus, Gianluigi Donnarumma véd, akinek elképesztő mutatói is igazolják, hogy nem ok nélkül nevezik immár évek óta az „új Buffonnak”. A 17 éves kora óta (!) – a kapusoknál, a legszűkebb elit válogatottjait tekintve ez világrekord – válogatott kapus, aki a torna utáni napokban minden bizonnyal hivatalosan is a Paris Saint-Germain tagja lesz, még nem kapott akciógólt a tornán. Az osztrákok ellen Sasa Kalajdzic egy szöglet utáni fejessel, a belgák ellen Romelu Lukaku tizenegyesből talált a kapujába.

Talán még ennél is különlegesebb, hogy Donnarumma mindössze 12 gólt kapott eddigi 31 válogatott mérkőzésén, s még egyszer sem egynél többet!

Leonardo Bonucci – aki az olasz védelemből a legtöbbet játszott együtt a kapussal, egy idényen át a klubtársa volt az AC Milanban – úgy véli, ezen a mérkőzésen nincsen esélyes.

„El kell felejtenünk az eddig elért eredményeket. Luis Enriquének világos elképzelései vannak, amelyekhez tartja magát. Spanyolországot kritizálták, de ő mindig megvédte a csapatot, s járta a maga útját.”– mondta.

Hozzátette: „Spanyolországnak gazdagok az Eb-hagyományai, és a torna során szinte mérkőzésről mérkőzésre. Tiszteljük a játékosait, és tudjuk, hogy végig koncentráltan kell védekeznünk, külön is figyelve a tizenhatoson belülre futásaikra.”

Bonucci már a negyedik mérkőzését játssza majd a spanyolok ellen az Európa-bajnokságok történetében. (S ezzel még csak társrekordernek sem mondhatja magát, Giorgio Chiellini 2008-ban, 2012-ben mindkétszer és 2016-ban is játszott a nagy ellenféllel szemben.) Nem meglepően számára a franciaországi a szebb emlék – akkor győztek az olaszok.

„Túlságosan fáradtak voltunk már, amikor találkoztunk velük az Euro 2012 döntőjében, az eredmény ennek volt a következménye. 2016-ban ez másként volt, tudtuk, hogy gondot okozhatunk nekik, akkor győztünk. A mostani mérkőzés teljesen nyílt.”

Az olaszok 37 alkalommal léptek pályára a spanyolok ellen, az örökmérleg pedig teljesen kiegyenlített: 11-11 olasz és spanyol győzelem, valamint 15 döntetlen. Az Európa-bajnokságok történetében eddig hatszor mérkőztek meg egymással a felek, ezeken három döntetlen mellett kétszer olasz, egy alkalommal pedig spanyol siker született.

Az olasz-spanyol elődöntő kedden 21 órakor kezdődik a Wembley Stadionban, a játékvezető a német Felix Brych lesz. A győztes az angolokkal, vagy a dánokkal csap majd össze a vasárnapi döntőben.

Nyitókép: Matthias Hangst/Getty Images