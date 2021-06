Schäfer András: mi nemcsak hittük, hanem tudtuk is

„Azt még nem fogtam fel, milyen hatalmas dolgot értünk el így is, egyelőre sokkal erősebb bennem a keserűség amiatt, hogy ilyen közel voltunk a bravúrhoz, mégsem sikerült” – mondta a Mol Csapatnak Schäfer András, a magyar válogatott középpályása.

Mint emlékezetes, a magyar válogatott két döntetlennel és egy vereséggel zárta az Európa-bajnokságok történetének legkeményebb csoportját, és nem sikerült továbbjutnia az egyenes kieséses szakaszba, ám ettől mindössze néhány perc választotta el. A dunaszerdahelyi középpályást egyáltalán nem lepte meg a magyar válogatott kiváló teljesítménye az Eb-n.

„Szerintem a legnagyobb dolog az, hogy

mi valóban elhittük, hogy tovább tudunk jutni ebből a csoportból is.

A csapatunk taktikája persze nem változott, ugyanúgy a biztonságos védekezésből indultunk ki Németországban is, de megvolt a haditervünk a továbbjutásra, és a meccset elnézve működött is a dolog. Egyszerűen balszerencsések voltunk, ezért nem jutottunk tovább” – tette hozzá Schäfer András, aki szerint – ha az Eb előtt nem is –,

a meccsek alatt már megvolt a respektje a magyar együttesnek.

A válogatott középpályás arra is kitért, hogy volt, amiben egészen biztosan ők voltak az Eb legjobb csapata, mégpedig mentális erőben és az önbizalomban. „Mi nemcsak hittük, hanem tudtuk is, hogy bennünk van ez a teljesítmény, és ezért a válogatott stábjának jár az elismerés” – mondta határozottan.

Schäfer András továbbá arról is beszélt, hogy mások mellett milyen sokat köszönhet a korábbi szövetségi kapitánynak, Bernd Storcknak, és, hogy mit érzett, amikor „megrengette Németország hálóját”.

