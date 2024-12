Közmunkára küldhetik az összes Forma–1-es versenyzőt

A Formula-1 irányító testülete, az FIA fontolóra veszi a versenyzők közösségi szolgálatára vonatkozó szerződési záradékot. Az FIA elnöke, Mohammed Ben Sulayem azt javasolta, hogy az F1-es pilótáknak a jövőben szerződésük részeként közmunkát kellene végezniük, Max Verstappen közelmúltbeli büntetésének hatására – írta az Origo.

A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) először tartotta Afrikában év végi gáláját: Max Verstappen Ruanda fővárosában, Kigaliban vette át pénteken este a Formula–1-es világbajnoki trófeát. Előtte, közmunka gyanánt, együtt dolgozott a ruandai autóklub által szervezett utánpótlás-nevelési programban résztvevő juniorkorú versenyzőkkel. A sajátos büntetést azért kapta, mert káromkodott, a Szingapúri Nagydíj egyik sajtótájékoztatóján nem odaillő nyelvezetet használt.

FIA considers contract clause for driver community service:



— The FIA president, Mohammed Ben Sulayem, suggested that F1 drivers could be required to perform community service as part of their contracts in the future, inspired by Max Verstappen’s recent punishment.



