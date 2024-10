Örökre eltiltottak egy orosz bokszolót, mert fejbe rúgta ellenfelét - videó

Október 20-án a veretlen orosz vegyes harcművész (MMA), Idris Abdurashitov egy kegyetlen fejrúgással merevre rúgta a veretlen iráni szuper könnyűsúlyú bokszoló Bagher Farajit egy bokszmeccsen, a thaiföldi Phuketben, a Soi Ta-ied-en található Western Boxing Gymben - írja az Origo.

Az orosz sportoló vesztésre állt, a pontozó lapok alapján kikapott volna, így hát

ahelyett, hogy tisztességesen elfogadta volna a vereségét, vagy megpróbálta volna a szabályok szerint kiütni ellenfelét, a negyedik menetben egy köríves fejrúgással küldte padlóra az iránit.

Idris Abdurashitov a "mutatványt" követően azonnal a sarokba sétált és elhagyta a ringet. A mérkőzés után Instagram-oldalán dicsekedett tettével, azt írta: "Így debütáltam a profi bokszban, és egy életre diszkvalifikáltak".

Idris Abdurashitov (4-0) az Ázsiában piacvezető MMA-promóciónak, a ONE Championshipnek a versenyzője volt a ONE Friday Fights 78-as bangkoki (Thaiföld) versenyén, ahol a mérkőzését a második menetben nyerte meg. Az biztos, hogy ezután a mocskos húzása után nehezen talál majd meccset magának bármelyik promócióban - teszi hozzá a lap.

A rúgásról készült felvétel itt látható, ám egyesek számára felkavaró lehet, csak saját felelősségre tekintse meg:

Undefeated ONE featherweight Idris Abdurashitov was disqualified yesterday for knocking out his opponent (Bagher Faraji) with a head kick during a boxing match. pic.twitter.com/vxBbRPJXi9