Molnár Tamás az olaszok eltiltásáról: az olimpiai eszme megsértése nem maradhat következmények nélkül

A vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetség, a World Aquatics hat hónapra felfüggesztette és 50 ezer dolláros pénzbüntetéssel sújtotta az olasz férfi vízilabda-válogatottat a magyarok elleni olimpiai negyeddöntőt – melyet ötméteresekkel Varga Zsolt csapata nyert meg – követő botrányok miatt.

A mérkőzés második negyedében Francesco Condemi lövés közben arcon találta Jansik Szilárdot, akinek felszakadt a szemöldöke, amiért a játékvezetők brutalitás miatt kiállították a Pro Recco játékosát. Ez automatikusan négyperces emberelőnyt jelentett a magyar válogatottnak, az olaszok gólját pedig elvették, továbbá a szabályok értelmében ötméterest lőhettek a mieink, amit Manhercz Krisztián értékesített. Az olaszok már rögtön az esetet követően jelezték, hogy semmi szándékosság nem volt Condemi mozdulatában, és ekkor vette kezdetét a botránysorozat, ugyanis Alessandro Campagnáék nem érték be néhány perces reklamálással.

Az olaszok a meccs után a parkolóban gyakorlatilag rátámadtak a játékvezetőkre, akiknek vissza kellett menekülniük az uszodába. Az olasz szövetség óvást nyújtott be a történtek miatt, de elutasították a kérelmet. Aztán a spanyolok elleni, 5-8. helyért játszott mérkőzés előtt a himnuszok alatt az olaszok tiltakozásképpen a zsűrinek hátat fordítva álltak fel, majd a ráúszásra éppen Condemit – akinek automatikus eltiltását a nemzetközi szövetség korábban eltörölte – állították oda. Alessandro Campagna szövetségi kapitány rögtön a mérkőzés elején időt kért, hogy a közönség és csapattársai megtapsolhassák Condemit. Az olaszok az első négy percben direkt egy játékossal kevesebben voltak a medencében, sőt gyakorlatilag nem is játszottak, így gyorsan kaptak három gólt a spanyoloktól. A meccset végül Spanyolország nyerte meg 11-9-re.

Molnár Tamás, a nemzetközi szövetség vízilabda-bizottságának elnöke azt mondta az InfoRádióban, hogy „egy szerencsétlen bírói döntés” született Francesco Condemi mozdulatát követően, de a körülményeket nem kívánta a részteleiben elemezni. Annyit azonban megjegyzett, hogy a bírók nem voltak könnyű helyzetben, hiszen rendkívül éles szituációban, a legjobb négy közé jutásért döntő meccsen, több ezer ember előtt kellett pillanatok alatt dönteniük. Mint fogalmazott, a játékvezetők közül csak nagyon kevesen kerülnek olyan helyzetbe, mint amilyen előállt az olasz–magyar meccsen. Hozzátette: nem lehet figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy az ominózus esetnél nem vizsgázott jól a videóbíró sem, miközben Jansik Szilárd vérző arca eléggé ijesztő látványt nyújtott. Óriási feszültség volt tetten érhető mindkét kispadnál, és a nézők is aggódva figyelték, mi történik. A Magyar Vízilabda Szövetség alelnöke szerint ilyen légkörben óriási nyomás nehezedett a játékvezetőre.

„Azt gondolom, hogy ilyen körülmények között a legjobb belátása szerint, tiszta lelkiismerettel hozott meg egy egyébként rossz döntést”

– jegyezte meg.

A háromszoros olimpiai bajnok is megerősítette, Francesco Condemi nem követett el brutalitást, hiszen egy lövés végén találta el Jansik Szilárd arcát, amiben nem volt szándékosság. Mint fogalmazott, „az ilyen sérülések benne vannak a sportban”, sajnos a rengeteg vér láttán sokan megijedtek. A téves bírói ítélet természetesen hatással volt a mérkőzés további részére.

Molnár Tamás kiemelte: a magyar fél is érezte, nem biztos, hogy igazságos döntés született. Úgy véli, az olaszok „nagyon felpaprikázódtak”, de a magyarok is „megzavarodtak egy kicsit”. Azt érezte, „talán a Jóisten is azt szerette volna, hogy büntetőkkel dőljön el a csata”, mert az incidens után az olaszok 6–4-re és 8–6-ra is vezettek, de kihagytak két ötméterest, Jansik Szilárd pedig a rendes játékidő utolsó másodperceiben elhibázott egy hatalmas ziccert. Ezek a szituációk is azt igazolják, hogy

a játékvezető ítélete döntően befolyásolta a meccs alakulását, de Molnár Tamás szerint végül „igazságos eredmény született”.

Természetes reakciónak tartja, hogy egy vesztes mérkőzés után az alulmaradó fél azonnal elkezdi keresni az okokat, a magyarázatot a történtekre. Az olaszoknak pedig „nem kellett sokáig keresgélniük”, volt mibe belekapaszkodniuk. „Volt egy rossz bírói döntés, ami miatt óvtak, elmentek a végsőkig, de végül maradt a medencében elért eredmény” – emlékezett vissza az egyszeres világ- és kétszeres Európa-bajnok.

Az olimpiai szabályzat alól nincs kibúvó

Az olaszok elkeseredettsége valahol érthető volt, de Molnár Tamás szerint egyértelműen fogalmaz a World Aquatics, illetve a Nemzetközi Olimpiai Bizottság szabályzata, az olimpikonoknak pedig ennek alá kell vetniük magukat. Mint mondta, minden sportolónak, aki részt vesz az olimpián, tisztában kell lennie a szabályokkal. „Az olimpia eszméjét véleménynyilvánításra, tiltakozásra nem lehet felhasználni. A téves bírói döntés után sokak szemében válhattak esetleg szimpatikussá az olaszok, de mindazzal, amit előadtak a következő, spanyolok elleni meccsen, teljesen felégették ezt. Akkor már igazából mindenki csak az olaszok tiltakozó akciójáról beszélt, magáról a meccsről, annak sportértékéről kevés szó esett” – fejtegette a magyar szövetség alelnöke.

Azt gondolja, „sokkal provokatívabb megnyilvánulás” volt az olaszok részéről az, hogy a spanyolok elleni helyosztón a zsűrinek hátat fordítva álltak fel a bemutatásnál,

mint az, hogy a meccs első négy percében nem igazán akartak játszani. A most kihirdetett ítéletnél ez is döntő szempont lehetett. Molnár Tamás úgy értesült, hogy az olasz–magyar negyeddöntő után nem történt atrocitás az uszoda parkolójában, „csak kisebb kakaskodás volt”, illetve hevesen, hangosan fejezték ki a nemtetszésüket az olaszok a játékvezetőknek, valamint az arra járó hivatalos személyeknek. Bár a meccs után forrtak az indulatok, a háromszoros olimpiai bajnok szerint „ez nem lehet enyhítő körülmény”.

Nem először meszelik el az olaszokat

A nemzetközi vízilabdában nem sokszor volt példa olyan súlyos büntetésre, mint amilyet most az olaszok kaptak, de Molnár Tamás emlékei szerint azért korábban is meg kellett hoznia egy-egy komolyabb szankciót a nemzetközi szövetségnek. Példaként az 1995-ös junior világbajnokságot hozta fel, amikor az olasz és a horvát csapat játékosai összeverekedtek, és az az eset is súlyos büntetéseket, eltiltásokat vont maga után. A két válogatott nem folytathatta a küzdelmeket a tornán, illetve az olaszok és a horvátok egy évig nem vehettek részt korosztályos világversenyeken.

Visszatérve az olaszok mostani eltiltására, Molnár Tamás úgy fogalmazott, nem tiszte eldönteni, hogy arányos büntetés született-e, de abban biztos, hogy

„nem maradhatott szankció nélkül az olaszok magatartása”.

Az olasz férfi vízilabda-válogatott féléves eltiltása – amely ellen nem fellebbeztek – október 17-étől érvényes, így nem vehet részt a világkupa januárra tervezett újvidéki divízió 1-es tornáján, amelyen a magyar válogatott is ott lesz.

(A nyitóképen: Alessandro Campagna, az olasz válogatott szövetségi kapitánya reklamál Adrian Alexandrescu játékvezetőnél a párizsi olimpia férfi vízilabdatornájának negyeddöntőjében játszott Olaszország–Magyarország mérkőzésen (10–12 – ötméteresekkel) a Párizs melletti Nanterre-ben lévő Paris La Défense Arénában 2024. augusztus 7-én.)